Monivitamiini voi tutkimuksen mukaan hidastaa biologista ikääntymistä.
Päivittäisen monivitamiinin käyttö voi hidastaa tiettyjä biologisen ikääntymisen mittareita, Nature Medicine -lehdessä maaliskuussa julkaistu tutkimus viittaa.
Yksinkertaistettuna biologisella iällä viitataan kehon ja elinten ikään kronologisen kalenteri-iän sijaan.
Tutkimuksen mukaan kahden vuoden ajan päivittäin käytetty ravintolisä hidasti iäkkäillä aikuisilla biologista ikääntymistä noin neljällä kuukaudella verrattuna niihin, jotka eivät käyttäneet lisäravinteita.
Vaikutus oli voimakkaampi henkilöillä, joilla oli jo merkkejä kiihtyneestä biologisesta ikääntymisestä, eli heidän biologinen ikänsä oli suurempi kuin heidän kronologinen ikänsä.
Kellon hidastaminen
Tutkimuksen toinen kirjoittaja, epidemiologi Howard Sesso sanoo Nature-lehdessä, että tällaisten tutkimusten tavoitteena ei ole pelkästään selvittää, miten elää pidempään, vaan myös miten elää paremmin.