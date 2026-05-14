Suomessa on saatu nauttia lämpimästä keväästä, mutta miltä näyttää kesän alku?
Meteorologi Markus Mäntykannaksen mukaan yksi asia määrittää "ratkaisevasti loppukuun lämpötilat ja termisen kesän alun ajankohdan".
Se yksi asia on, jatkuuko Suomen yllä korkeapainevoittoinen sää.
– Tällä hetkellä kaksi globaalia säämallia, eurooppalainen ECMWF ja amerikkalainen GFS, liputtavat uuden sulkukorkeapaineen syntymisen puolesta toukokuun edetessä.
Sulkukorkeapaineella tarkoitetaan pitkään paikallaan pysyvää laaja-alaista korkeapaineen aluetta. Se nimensä mukaisesti sulkee matalapaineet sateineen ympäristöstään.
Jatkoa korkeapaineelle olisi luvassa jo pian, nimittäin ensi viikolla. Kaikki riippuu vain siitä, minne sulkukorkeapaine on muodostumassa.
Mikäli sulkukorkeapaine muodostuu Britteinsaarten tienoille, kesäisen lämmin ilmamassa voisi levitä myös Suomeen.
Jos taas korkeapaineen painopiste jää Pohjois-Atlantille lähemmäs Islantia, Suomeen purkautuisi vielä selvästi viileämpää ilmaa.
– Todennäköisempi skenaario on, että kesäinen lämpö yltää ainakin ohimenevästi myös Suomeen, jolloin lämpötila kohoaisi ensi viikon loppupuolella suuressa osassa maata 20 asteen tuntumaan tai sen yläpuolelle, Mäntykannas kirjoittaa Forecan blogissa.
Ennusteissa on myös varovaisia merkkejä termisen kesän alkamisesta etuajassa useissa osissa maata.
Terminen kesä alkaa silloin, kun vuorokauden keskilämpötila ylittää pysyvästi 10 asteen rajan.