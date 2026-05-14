Kouvolassa jännitettiin viimeiseen asti KooKoon kohtaloa.
SM-liigan mestaruus ratkaistiin keskiviikkona seitsemännessä loppuottelussa ja tunnelma oli sen mukainen.
MTV Uutiset kuvasi paikan päällä kouvolalaisten jännittämistä, kun KooKoo haki Tapparaa vastaan historiansa ensimmäistä mestaruutta.
Reaktiot olivat vahvoja, kun KooKoo sai rangaistuksen väärästä vaihdosta vain reilu minuutti ennen varsinaisen peliajan päätöstä.
Osalla uskoa näytti riittävän loppuun asti, mutta Tappara kesti ja voitti Tampereella pelatun ratkaisuottelun lukemin 2–1.
"Tehtiin historiaa"
Kouvolassa voidaan tappiosta huolimatta olla ylpeitä KooKoon saavutuksesta, sillä hopea on seuran historian ensimmäinen mitali SM-liigassa.
– Vaikka kultaa ei nyt tullut, mutta hopeasijoille päästiin, niin tehtiin myös historiaa, ratkaisupeliä torilla jännittänyt Nuutti Hatara kommentoi Kymmenen uutisissa reilu tunti ottelun päätyttyä.