Tutkimuksessa löytyi ikä, jolloin vanheneminen alkaa

Ikääntyminen tapahtuu noin viisikymppisenä.

Aiemmin on havaittu, että ihminen ikääntyy "dramaattisesti" kaksi kertaa elämässään. Uuden tutkimuksen mukaan ikääntymiselle voidaan asettaa melko tarkka ikäraja, kertoo USA Today.

Ikääntyminen tapahtuu viisikymppisenä

Cell-lehdessä julkaistu tutkimus tutki kudosproteiineja, joita oli kerätty 76 elinluovuttajalta. Koehenkilöt olivat 14–68-vuotiaita, ja menehtyneet tapaturman seurauksena syntyneen traumaattisen aivovaurion vuoksi, kertoo Prevention.

Proteiineista saatettiin löytää vihjeitä ikääntymisprosessista: proteiinien määrät muuttuvat iän myötä.

Sydämestä, maksasta, haimasta, pernasta, keuhkoista, ihosta ja lihaksista kerättyjä satoja näytteitä perkaamalla tutkimustiimi päätteli, että ikääntyminen alkaa kiihtyä eritoten 45–55 vuoden iässä. Ikääntymisen käännekohta tapahtui 50-vuotiaana.

Se, miksi ikääntyminen kiihtyy juuri 50 ikävuoden kieppeillä, jäi epäselväksi. Esimerkiksi hormonitoiminnan muutokset voivat vaikuttaa tilanteeseen.

Verisuonet alttiita ikääntymään

Elimet ikääntyvät eri tahtia. Perna, aortta ja adrenaliinirauhanen osoittivat selvityksessä ikääntymisen merkkejä jo 30 vuoden iässä.

Aortan proteiinit muuttuivat eniten 45- ja 55-vuotiaana.

Verisuonet alkoivat ikääntyä aikaisin, ja olivat hyvin alttiita ikääntymiselle.

Tutkimusta tehneen Thomas Blackwellin mukaan selvitys voisi auttaa ihmisiä muuttamaan ikääntymisennusteitaan, mutta aika tämän tekemiseen on hyvin rajallinen.

Tärkeää olisi pitää verenpaine, verensokeri ja kolesteroli terveellä tasolla. Tupakointia ei tule harrastaa, ja alkoholiakin nauttia vain erittäin vähäisissä määrin. Riittävä liikunta ja nukkuminen ovat myös tärkeitä.

Koska tutkimus oli pienikokoinen, on mahdollista, ettei kaikille tapahdu samanlaisia ikääntymismuutoksia samaan aikaan.

Lähteet: USA Today, Prevention, MedicalXpress