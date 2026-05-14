Sveitsiläinen HC Ajoie on nimennyt Ville Peltosen uudeksi päävalmentajakseen kaksivuotisella sopimuksella. 53-vuotiaan Peltosen valmennustiimissä työskentelevät Samuel Tilkanen ja Petteri Nummelin.

Peltonen nimettiin viime syksynä Geneve-Servetten päävalmentajaksi. Seura oli runkosarjassa kolmas ja putosi peleistä välierävaiheessa.

HC Ajoie on sijoittunut viidellä viimeisellä kaudella Sveitsin liigan viimeiseksi.

– Olemme kiinnostuneita hänen saavutustensa lisäksi yhtä paljon hänen viime aikojen menestyksestään Sveitsissä. Peltonen johti Lausannen välieriin ensimmäistä kertaa seuran historiassa. Saavuttuaan Geneve-Servetten päävalmentajaksi kesken kauden hän johdatti joukkueen kolmanneksi runkosarjassa ja välieriin. Tämän lisäksi hän työskentelee säännöllisesti Suomen maajoukkueen valmennustiimissä, seuran tiedotteessa kuvattiin.

Viime kaudella seuraa edustivat suomalaisista Anttoni Honka, Niklas Friman, Tarmo Reunanen, Julius Nättinen ja Jerry Turkulainen. Ensi kaudeksi joukkueeseen liittyy myös Anttonin veli Julius Honka.