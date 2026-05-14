Tapparaan tälle kaudelle palannut maalivahti Christian Heljanko oli palauttamassa seuraa mestaruuskantaan. Kahdeksan kokonaista kautta Tapparassa pelannut maalivahti on ollut voittamassa seurassa kaikkiaan neljää Suomen mestaruutta.

29-vuotias Heljanko on liigahistoriassa Tuomas Tarkin (86) jälkeen toiseksi eniten pudotuspeliotteluita pelannut maalivahti 83 pelillä. Voittojen määrässä Heljangon 54:ää ei kuitenkaan peittoa kukaan.

Tapparaan palaaminen ja mestaruuden voittaminen veti kultavahdin liikkutuneen mietteliääksi. Heljanko siirtyi viime kaudeksi Ruotsin pääsarjaan SHL:ään ja teki sopimuksen Linköping HC:n kanssa, josta hän siirtyi kesken kauden saksalaiseen ERC Ingolstadtiin. Tie johdattui takaisin Tamperelle ja päättyi pelaajan ja joukkueen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

– On todella iso asia. Sanoin Jonpalle (Joni Tuulola) juuri eilen, että ne lukemattomat sunnuntait, kun mä kävelin siellä Linköpingissä koiran kanssa joen rannassa, puhuttiin puhelimessa, enkä olisi halunnut olla missään muualla kuin täällä. Sanoin, että nyt vain mitataan sitten kaikki irti ja tehdään kaikkemme, että voittaisimme tämän homman, Heljanko mietti mestaruuslippis päässä.

– Jos sanoin Ilves-sarjan jälkeen, että se oli elämäni kovin sarja, tämä oli vielä napsun verran kovempi.

