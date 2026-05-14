Trump ja Xi keskustelevat Lähi-idän tilanteesta ja Trumpin tullipolitiikasta.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping ovat aloittaneet tapaamisensa Kiinassa. Xi otti Trumpin vastaan Pekingissä.
Xi Jinping varoitti Donald Trumpia heti kättelyssä siitä, että maat "voivat joutua konfliktiin", jos Taiwanin-kysymystä käsitellään väärin. Trump saapui Pekingiin keskiviikkoiltana paikallista aikaa.
Kiina pitää itsehallinnollista Taiwania osana itseään ja on uhannut ottaa saaren hallintaansa voimakeinoin. Yhdysvallat ei virallisesti tunnusta Taiwania, mutta on sen suurin sotilaallinen tukija.
Lähi-itä ja tullipolitiikka esillä
Tapaamisen etukäteen ilmoitettuina aiheina ovat muun muassa maiden kahdenväliset suhteet, tilanne Lähi-idässä sekä Trumpin tullipolitiikka.
Trumpin mukana Kiinan-vierailulla ovat myös muun muassa ulkoministeri Marco Rubio, puolustusministeri Pete Hegseth sekä yritysjohtajia, kuten Teslan toimitusjohtaja Elon Musk.
Trump ja hänen valtuuskuntansa saapuivat Pekingiin keskiviikkoiltana paikallista aikaa.
Juttua päivitety 14.5. kello 7.26 Xi:n kommenteilla Taiwan-kysymyksestä.