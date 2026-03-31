Uni tehostaa aivojen puhdistumista, kun aivojen nesteiden liike vilkastuu. Oulun yliopiston tutkijat kertovat kehittäneensä tavan seurata ilmiötä ihmisillä nopeasti ja turvallisesti.

Oulun yliopiston tutkijat kertovat kehittäneensä tavan mitata unen aikana tehostuvaa aivojen nestekiertoa ihmiseen kajoamatta. Menetelmä perustuu ultranopeaan magneettikuvaukseen ja kestää noin viisi minuuttia.

Oulun yliopiston mukaan aivojen puhdistuminen perustuu aivopulsaatioihin, jotka liikuttavat verta ja aivo-selkäydinnestettä aivoissa. Pulsaatiota on kolme päätyyppiä: sydämen sykkeen tuottama valtimoiden kardiovaskulaarinen pulsaatio, laskimoiden ja aivo-selkäydinnestetilojen hengityspulsaatiot sekä verisuoniston seinämien hidas vasomotorinen aaltoilu.

Pulsaatiot ohjaavat nesteiden kulkeutumista aivokudoksen läpi ja auttavat poistamaan aineenvaihdunnan jätteitä. Jos nestevirtaus ja puhdistus heikkenee, kuona-aineet voivat alkaa kertyä aivoihin.

Ilmiö on yhdistetty muun muassa muistisairauksiin, mutta sen toiminta ihmisillä on Oulun yliopiston mukaan ollut vaikeasti mitattavissa.

Nestevirtaus vilkastuu unen aikana

Oulun yliopiston toiminnallisen neurokuvantamisen tutkimusryhmän kehittämä ultranopea magneettikuvausmenetelmä mahdollistaa nyt aivojen nestekierron mittaamisen suoraan seuraamalla aivonesteessä olevien vesimolekyylien liikettä. Mittaus kestää yliopiston mukaan noin viisi minuuttia eikä vaadi ruiskutettavia varjoaineita.

Ryhmän mukaan unen aikana aivopulsaatioiden käyttäytyminen muuttuu selvästi. Aivoja puhdistavaa nestekiertoa edistävien hengitysperäisten ja vasomotoristen pulsaatioiden eteneminen aivoissa nopeutuu, kun taas sydänperäiset pulsaatiot hidastuvat.