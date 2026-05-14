Kuluva vuosi on ollut mittaushistorian vähäsateisin, ja se uhkaa jatkua.
Koko maalis–toukokuun jaksosta on tulossa mittaushistorian lämpimin, mikäli tässä kuussa ei ilmene merkittäviä kylmänpurkauksia, kirjoittaa meteorologi Markus Mäntykannas Forecan blogissa.
Maalis–huhtikuun jakso oli jo Suomessa mittaushistorian lämpimin.
Lämpöilmiötä selittää se, että Suomi on kuulunut viimeiset puoli vuotta korkeapainevoittoiseen sääalueeseen. Viimeksi viime joulukuussa sademäärä ylitti keskiarvolliset sademäärät.
Pitkäkestoinen korkeapaine on tarkoittanut paitsi nopeasti edennyttä kevättä ja mukavia kaksinumeroisia lämpötiloja, mutta myös poikkeuksellista kuivuutta, Mäntykannas toteaa.
Kuivuuden jatkumiselle on uhka, mikäli korkeapaine jatkuu. Mäntykannas puhuu sulkukorkeapaineesta eli pitkällään paikallaan pysyvästä laaja-alaisesta korkeapaineen alueesta. Nimensä mukaisesti se sulkee matalapaineet ja sateet ympäriltään.
– Tällä hetkellä ennusteissa on merkkejä loppukuussa muodostuvasta pitkäkestoisesta korkeapaineen alueesta, joka voi hankaloittaa sadealueiden pääsyä Suomeen.
Epävarmaa on kuitenkin vielä, muodostuuko sulkukorkeapaine nimenomaan Skandinaviaan vai Pohjois-Atlantin puolelle.