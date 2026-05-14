MTV ja Elisa ovat yrittäneet päästä sopuun jakelusopimuksesta, joka koskee MTV:n kanavien näkymistä Elisan palveluissa.
Teleoperaattori Elisan mukaan MTV on kieltäytynyt Elisan kirjallisesta ehdotuksesta jatkaa suoria lähetyksiä Elisan kaapeli-tv:ssä ja Elisa Viihteessä jääkiekon MM-kisojen yli.
Asiasta kertoo STT:lle sähköpostitse Elisan yhteiskuntasuhde- ja viestintäjohtaja Andrei Nahkala.
MTV:n kanavat lakkasivat eilen näkymästä suorana Elisan kaapeli-tv:n ja Elisa Viihteen kautta, sillä MTV irtisanoi jakelusopimukset Elisan kanssa.
MTV välittää ilmaiskanavillaan jääkiekon miesten MM-kisojen Suomen pelit, välierät ja loppuottelun. Kisat alkavat huomenna ja jatkuvat toukokuun loppuun asti.