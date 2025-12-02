Suomalaiset voivat laskea läheiset ystävänsä yhden käden sormilla, kertoo tutkimus.
Väestöliiton tutkimuksen mukaan suomalaisilla on keskimäärin neljä läheistä ystävää. Kaikkiaan suomalaisella on keskimäärin 11 ystävää.
Ystävä tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. Väestöliiton mukaan läheinen ystävä voi olla elämänkumppani, sukulainen tai muu läheinen. Väestöliiton kyselyssä kahdeksan prosenttia miehistä piti puolisoaan tai kumppaniaan läheisimpänä ystävänään, naisista neljä prosenttia.
Läheiset ystävät ovat usein samaa sukupuolta. Naisten nimeämistä läheisistä ystävistä 93 prosenttia oli naisia ja loput miehiä. Miesten ystävistä 85 prosenttia taas oli miehiä ja loput naisia. Miesten läheisten ystävien joukossa on siis useammin eri sukupuolta olevia ystäviä kuin naisilla.
Miehistä noin neljä prosenttia ja naisista vajaat kaksi prosenttia kertoivat, ettei heillä ole yhtäkään ystävää tai kaveria.
Väestöliiton perhebarometrikyselyn keruun toteutti toukokuussa Norstat. Kyselyyn vastasi reilut 5 000 ihmistä.