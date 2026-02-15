Valtaosa lapsiperheiden vanhemmista kaipaa tukea perhearkeen, mutta kaikki eivät osaa hakea apua.

Moni vanhempi pohtii sitä, millainen kasvattaja haluaa olla. Kokemukset omasta vanhemmuudesta peilautuvat usein lapsuuteen ja siihen, millaiset vanhemmat itsellä oli.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS:n ylläpitämällä valtakunnallisella, julkisen terveydenhuollon verkkopalvelu Mielenterveystalon verkkosivuilla muistutetaan, ettei kukaan vanhempi ole täydellinen. Moni kokee haluavansa muokata ainakin jotain toimintatavoistaan.

Kaikkeen ei kuitenkaan aina voi vaikuttaa ja elämä tuo mukanaan yllätyksiä, joihin on vaikea varautua.

Yllättävä sairaus tai onnettomuuden tuomat haasteet voivat muuttaa myös tapoja toimia ja olla vanhempana.

Mannerheimin lastensuojeluliitto avaa verkkosivuillaan, kuinka lapsen kanssa voi keskustella tai käydä läpi tilannetta, jossa vanhempi tai huoltaja on sairastunut.

