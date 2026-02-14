Vihreiden Sofia Virta ja perussuomalaisten Mikko Lundén ovat hyvä esimerkki puoluerajat ylittävästä tosi ystävyydestä.

Eduskunnassa näyttää usein siltä, että poliitikot eivät tule toimeen yli puoluerajojen. Näin ei kuitenkaan ole, ja kansanedustajat saattavat löytää oikeita sydänystäviä muista puolueista. Kaikki eivät kuitenkaan uskalla näyttää ystävyyttään ulospäin, jotta he eivät joudu kritiikin kohteeksi.

Toisin on vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran (vihr.) ja perussuomalaisten kansanedustajan Mikko Lundénin (ps.) kohdalla. He tutustuivat toisiinsa vuonna 2019, kun molemmat olivat ensimmäisen kauden kansanedustajia. Ystävykset tapasivat matkalla eduskuntaan.

– Me oltiin liikennevaloissa, eikä tunnettu toisiamme. Seistiin hiljaa, kuten kaikki uudet kansanedustajat. Sitten siihen tuli yhden viime kauden ministerin erityisavustaja, jota me emme tunteneet, mutta jonka tiesin. Hän moikkasi minua ja onnitteli kansanedustajuudesta ja sitten hän kääntyi Mikon puoleen, että "oletko sinä Sofia Virran avustaja?", kertoo Virta.

– Minä vastasin "periaatteessa, periaatteessa", täydentää Lundén.

– Silloin heti tajusin, että tuo on hyvä tyyppi. Se oli jotenkin niin hauskaa.

Mentiin yhdessä Heselle ja junaan. Ja siitä asti olemme liikkuneet yhdessä, toteaa Virta.

Lundénin ja Virran välillä vallitsee syvä keskinäinen luottamus. Kuva: Hanne Salonen, Eduskunta.Eduskunta/Hanne Salonen

Tuntikausia yhdessä autossa

Vuosien varrella Virta ja Lundén ovat viettäneet tuntikausia ajaen Helsinki-Turku-Helsinki väliä aluevaltuuston kokouksiin.

Nykyään Virta matkusta yksin, koska Lundén jättäytyi pois aluevaltuustosta viime keväänä.

Välillä Lundén kuitenkin saattaa kuskata Virran eri tilaisuuksin, kuten haastattelupäivänä. Me saamme liittyä seuraan ja kuulla heidän ystävyyden tarinan ystävänpäivän kunniaksi.

– Minulla ei ainakaan ole näin hyvää ystävää muista puolueista, eikä omastakaan puolueesta. Hyviä kavereita on, mutta näin syvää ystävyyttä, mitä on tullut Sofian kanssa, ei ole muiden kanssa, sanoo Lundén.

Virta on samaa mieltä.

– Me olemme vähän sellaisia kuin kun lapset aloittavat ykkösluokan, ja tulee joku naapurityyppi tai vastaava, johon he ensimmäisenä tutustuvat. Meillä on sellainen erityinen suhde, toteaa Virta

– Aina jos on huono päivä, voi soittaa Mikolle ja se on kohta parempi päivä.

– Mehän emme voi kohdata toisiamme vakavasti eduskunnassa. Vaikka olisi esimerkiksi ollut mikä kohu tahansa ja olet ihan rikki tai joku vaikea äänestys tai mikä vaan. Niin kun näen Mikon jostain kaukaa alkaa heti naurattaa, kuvailee Virta.

"Toivomme toimivamme esimerkkinä"

Välillä muut ihmettelevät kuinka vihreä ja perussuomalainen voivat olla ystäviä.

– Miksi sinä hengaat vihreän kanssa? Tyyliin näin. Sitten selitän, että tämä urbaanilegenda, että asiat riitelevät, ihmiset eivät, se pitää enemmän kuin paikkaansa minun ja Sofian kohdalla. Ihmetelkööt, jos ihmettelevät. En jaksa miettiä sellaista. Sofia on kiva ja that’s it, painottaa Lundén.

Virta ei saa yhtä paljon kommentteja heidän ystävyydestään, ainakaan omiltaan. Jotkut ventovieraat ovat sen sijaan ihmetelleet, miten vihreä ja perussuomalainen voivat käydä ulkona yhdessä.

– Välillä myös näkee, että ihmiset eri puolueista eivät uskalla olla kavereita keskenään, jotta eivät saa muilta tai omiltaan kritiikkiä. Toivon, että toimimme esimerkkinä tässä.

– Siitä tulee tosi hyvä mieli, että voidaan näyttää ulospäin, että ollaan kavereita, vaikka Mikkokin voi saada siitä lokaa, myöntää Virta.

Ei tuomita toista

Parasta ystävyydessä on, että kumpikaan ei tuomitse toista, eikä myöskään ammu alas toisen ideoita.

– En saa ikinä sellaista oloa, että minä olen jotenkin liikaa tai minä sählään liikaa tai minä puhun liikaa, kiittää Sofia.

– Me puhutaan molemmat tällä tavalla koko ajan, myöntää Lundén.

Ystävykset sanovat suhtautuvansa muihin ihmisiin samalla tavalla, että muut kohdataan ihmisinä. Vaikka erimielisyyksiäkin löytyy, esimerkiksi ilmaston suhteen, se ei vaikuta ystävyyteen. Eikä politiikasta juurikaan puhuta.

– Emme me varmaan puhu politiikasta senkään takia, että me teemme sitä koko ajan muuten. Meidän ystävyytemme on myös sellainen paikka, missä ei tarvitse puhua siitä.

Pitkillä automatkoilla Virta ja Lundén ovat sen sijaan kuunnelleet paljon musiikkia ja laulaneet yhdessä. Yksi lempikappaleista on Gasellien Disko. Virta ja Lundén soittavat kappaleen meillekin, mutta eivät ikävä kyllä suostu laulamaan.

Kaverit tukevat toisiaan

Virran ja Lundénin välillä vallitsee myös syvä keskinäinen luottamus. Tämä ei ole itsestäänselvyys politiikassa. Lundén kannusti esimerkiksi Virtaa lähtemään ehdolle vihreiden puheenjohtajaksi.

– Sinä olit yksi suuri moottori. Olit silleen, että kyllä sinusta tulee hyvä puheenjohtaja., Virta toteaa ystävälleen.

Kaverukset ovat tsempanneet toisiaan myös eduskunnan istuntosalissa.

– Muistatko, kun olen joskus jännittänyt jotain istuntosalissa, sinä olet tukenut minua, Virta kysyy Lundénilta.

– Ai Whatsappissa?

– Niin, tai olet ottanut puheenvuoron ja viitannut "edustaja Virran erinomaiseen puheenvuoroon", kehuu Virta.

Miksi pitää olla ilkeä muille?

Lundén pitää Virran puolia myös sosiaalisessa mediassa.

– Mikko välillä ärsyyntyy, jos minua on dissattu somessa hirveästi. Kerran kerroit, että sinulla meni hermo, koska minua oli haukuttu jossain, tykkäsit minun postauksestani.

– Mikko oli tykännyt sellaisesta postauksesta, jossa olin kirjoittanut, että kaadetaan hallitus. Sanoin Mikolle, että hänen täytyy poistaa se tykkäys, ei hän voi tykätä tästä, Virta muistelee.

Lundénin puolue perussuomalaiset istuu hallituksessa. Lundén totesi siihen, ettei hän ollut lukenut koko postausta. Hän halusi vain tukea Virtaa.

– En muutenkaan pidä someöyhöttäjistä. En ymmärrä miksi ihmisen pitää olla ilkeä toiselle. Mitä sillä voittaa? Oletko tyytyväinen, kun menet nukkumaan, jos olet ollut ilkeä, ihmettelee Lundén.

– Tykkään Sofiasta ja siitä, että olet aito hyvä ystävä. Emme me tunteneet toisiamme mistään aikaisemmin. Kiitos vain kaikille äänestäjille, olette saaneet kaksi hyvää ystävää lisää tähän maailmaan. Ja niitä ei voi koskaan olla liikaa, kiteyttää Lundén.