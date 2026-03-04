Suorasta puolivälieräpaikasta taisteleva JYP saa tärkeitä nimiä takaisin rosteriinsa, mutta samalla riveistä uupuu yhä kovia tekijöitä. SM-liigassa on luvassa isojen panosten ilta.

JYP kohtaa keskiviikkona vieraissa Kiekko-Espoon. Kokoonpanoon palaavat taiturihyökkääjä Santeri Huovila, ykköspuolustaja Sami Vatanen ja varmuuspakki Tobias Winberg.

Huovila palasi kaukaloon helmikuussa melkein kolmen kuukauden poissaolon jälkeen. Hän oli tällä kertaa sivussa kolme ottelua, samoin Winberg. Vatasen paluu tapahtuu kahden pelin jälkeen.

Kaksi kuukautta sivussa ollut Teemu Eronen pelasi viikonloppuna kaksi ottelua, mutta on nyt pois pelistä. Viimeksi helmikuun 21. päivä pelannut Pekka Jormakka on edelleen pois kokoonpanosta, samoin pitkäaikaispotilas Leevi Tukiainen.

JYP on neljäntenä. Sillä on vielä seitsemän runkosarjaottelua pelaamatta. Illan vastustaja Kiekko-Espoo on yhdeksäntenä ja se yrittää varmistella kyseistä sijaa, kun Pelicans hengittää takana pisteen päässä.

Nordiksella HIFK joutuu tulemaan toimeen ilman pelikiellossa istuvaa Jori Lehterää. Petrus Palmun tilannetta seurataan päivä kerrallaan. Otto Sompin paluu tapahtuu viikolla 11.

Helsingissä vierailevalla SaiPalla on iloinen yllätys vaihtoaition luukulla, kun koko alkuvuoden loukkaantuneena ollut luottovahti pukee otteluun. Hän on kuitenkin vaihdossa, sillä tolppien välissä aloittaa .