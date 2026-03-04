Teollisuushallin palo aiheuttaa savuhaittaa lähialueelle.

Tuusulassa Ristikiven teollisuusalueella palaa teollisuushalli. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen mukaan palon sammutustyöt ovat käynnissä.

Päivystävä päällikkö Markus Kuosmanen kertoo puhelimitse palopaikalta, että sammutustöitä hankaloittaa veden saanti. Siksi myös pelastualaitoksen yksiköitä on ollut paikalla useita.

– Käytämme niin sanottua ajovettä ja veden saannille on jonkun verran matkaa.

Tulipalo tuottaa savua lähialueelle ja alueella liikkumista pyydetään välttämään. Alueella asuvia pyydetään sulkemaan ikkunat ja ilmanvaihto.

Kuosmasen mukaan mistään myrkkysavusta ei kuitenkaan ole kyse.

– Aina, jos savu on epäpuhdasta, se on lähtökohtaisesti ihmiselle myrkyllistä, mutta tässä ei ole sen kummemmasta kyse.

– Savu on tummaa ja tuuli pyrittää sitä, siksi varotoimenpiteenä on pyydetty sulkemaan ikkunat, Kuosmanen kertoo MTV Uutisille.