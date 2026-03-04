Medioiden mukaan 56-vuotias Mojtaba Khamenei ei ole Iranissa kovin tunnettu eikä hänellä ole ollut virka-asemaa. Häntä kuvataan salamyhkäiseksi.

Yhdysvaltalaislehti New York Timesin sekä iranilaisten oppositiomedioiden mukaan Iraniin tehdyissä iskuissa surmatun ajatollah Ali Khamenein seuraajaksi olisi nousemassa tämän poika, Mojtaba Khamenei.

Jos Mojtaba Khamenei julistetaan seuraajaksi, kyseessä olisi ensimmäinen kerta, kun vuoden 1979 vallankumouksen jälkeen Iranissa palattaisiin sukudynastiaan – kuin monarkian eli shaahin hallinnon aikana, jolloin valta siirtyi isältä pojalle.

Juuri tällaisen järjestelmän vuoden 1979 vallankumouksessa iranilaiset olivat halunneet kumota.

Iranilainen oppositiomedia Iran International ehti jo tiistai-iltana ilmoittaa lähteisiinsä perustuen, että Iranin uskonoppineiden neuvosto olisi valinnut Mojtaba Khamenein valitun maan uudeksi ylimmäksi johtajaksi.

Uutinen lähti heti leviämään Lähi-idän maiden medioissa, mutta valintaa ei ollut virallisesti vahvistettu ennen Ali Khamenein hautajaismenoja keskiviikkona.

Irania vuodesta 1989 johtanut Ali Khamenei sai surmansa Yhdysvaltojen ja Israelin iskuissa lauantaina.

Uutistoimisto AP:n mukaan Mojtaba Khameneita ei ole nähty hänen isänsä kuoleman jälkeen, mutta hänen uskotaan olevan elossa ja piileskelevän.

"Yksi sortojärjestelmän arkkitehdeista"

Medioiden mukaan 56-vuotias Mojtaba Khamenei ei ole Iranissa kansan tuntema eikä hänellä ole virka-asemaa.

Iran Internationalin mukaan hän on silti ollut yksi vaikutusvaltaisimmista ihmisistä kulisseissa ja isänsä ajatollah Khamenein kansliassa.

– (Hän) on pitkään toiminut Teheranin kulisseissa rakentaen syviä suhteita islamilaiseen vallankumouskaartiin ja vakiinnuttaen vaikutusvaltaansa hallinnon valtarakenteissa. Häntä pidetään laajalti yhtenä hallinnon sortojärjestelmän arkkitehdeistä, luonnehti Lähi-itää seuraavan MEPIN-ajatushautomon johtaja Eric Mandel Iran Internationalille.

Myös uutistoimisto AP ja New York Times kuvailivat Mojtaba Khameneita varjoissa valtaa käyttäneeksi salamyhkäiseksi hahmoksi.

Soti Iranin ja Irakin sodassa

New York Timesin mukaan Mojtaba Khamenei (s. 1969) on Ali Khamenein toinen poika ja syntynyt kymmenen vuotta ennen Iranin vallankumousta Mashhadissa. Kaupunki on Iranin tärkeä uskonnollinen keskus ja pyhiinvaelluskohde shiiamuslimeille.

Lukion jälkeen hän liittyi Iranin armeijaan ja palveli Iranin ja Irakin välisen pitkän sodan loppuvaiheessa 1980-luvulla. Iran Internationalin mukaan hän on auttanut monia entisiä rintamatovereitaan tärkeisiin asemiin Iranin turvallisuusjoukoissa ja tiedustelupalveluissa.

Opposition mukaan Mojtaba Khamenei on myös käyttänyt vaikutusvaltaansa vaalitulosten manipuloimiseen sekä toisinajattelijoiden tukahduttamiseen.

New York Timesin mukaan Iranin uudistusmieliset syyttivät häntä vuonna 2005, kun konservatiivien ehdokas Mahmoud Ahmadinejad valittiin Iranin presidentiksi.

Uudistusmielisten mukaan Mojtaba Khamenei juoni uskonnollisten johtajien ja vallankumouskaartin kanssa sen varmistamiseksi, että heille mieluisa ja melko tuntematon Ahmedinejad voittaa.

Mojtaba Khameneita ei kuitenkaan pidetä tarpeeksi uskonoppineena ajatollahin asemaan, Iran International kirjoitti. Median mukaan se ei kuitenkaan olisi lopulta este hänen valitsemiselleen.

Israel varoitti seuraajaa

Israel on ilmoittanut surmaavansa kenet hyvänsä, joka valitaan Yhdysvaltojen ja Israelin iskuissa lauantaina surmatun ajatollah Ali Khamenein seuraajaksi.

Israelin puolustusministeri Israel Katz sanoi keskiviikkona X-viestissä, että kuka tahansa, joka jatkaa iranilaisten tukahduttamista ja uhkaa Yhdysvaltoja ja vapaata maailmaa, tullaan eliminoimaan.