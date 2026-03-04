Niko Saarinen kertoo Nikotellen-podcastissa tehneensä Yökylässä Maria Veitola -sarjan kuvausten aikaan masturbointihaasteen.

Yökylässä Maria Veitola -ohjelman juhlakauden toisessa jaksossa Maria Veitola suuntasi yökylään juontaja ja mediapersoona Niko Saarisen luo.

Jaksossa Saarinen kertoo Veitolalle suhteestaan varattuun mieheen. Saarisen mukaan mies elää monogamisessa heterosuhteessa. Kyse ei hänen mukaansa ole enää vain ihastumisesta.

– Olen siis rakastunut, hän paljasti.

Niko Saarinen kertoi Maria Veitolalle olevansa rakastunut.

Saarinen keskusteli Yökylässä-jakson tunnustuksesta Podmen Nikotellen-podcastissa yhdessä juontajakollegansa Katja Lintusen kanssa.

– Miksi sanoin näin? Miksi olin noin herkillä? hän aloitti.

Saarinen kertoo elämänsä olleen tuolloin hektistä. Hän oli aloittanut NRJ:n aamuradiossa ja oli lähtemässä Love Island Suomen kuvauksiin.

– Siinä tilanteessa viestiteltiin "mr. Bigin" kanssa. Meillä oli leikkisä haaste, mikä oli hauskaa. Oli kiva tekstailla, että me ei laueta kolmeen vuorokauteen. Sitten, kun näemme, siinä on sellainen vitullinen lataus.

Saarinen kertoi avoimesti tyydyttävänsä itseään normaalisti päivittäin, ja haasteen aikana hän pidättäytyisi masturboinnista. Kun Veitolan yökyläily loppuisi, olisi "mr. Big" tulossa seuraavana päivänä hänen luokseen käymään. Saarinen kertoo miehen olleen vahvasti hänen mielessään, kun he äänittivät Veitolan kanssa Nikotellen-jaksoa.

– Kun Maria kysyi, olenko ihastunut. On pakko sanoa, että se tunne on enemmän kuin ihastuminen. Mielestäni se on rakkaus. Mitä se rakkaus on, tai missä määrin se on. Tai onko se ok, se ei ole se kysymys.