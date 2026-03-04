



Mitä oikeasti tapahtuu, kun puoliso kuolee? Monella harhaluulo perinnöstä Moni luulee, että vainajan rahat jaetaan tasan puolison ja lasten kesken. Kuvituskuva. Shutterstock Julkaistu 04.03.2026 12:31 Hannakaisa Taskinen hannakaisa.taskinen@mtv.fi Tuore kyselytutkimus paljastaa, ettei suurin osa suomalaisista tiedä, mitä tapahtuu vainajan omaisuudelle, jos toinen aviopuolisoista kuolee ja hänellä on lapsia. Suomalaisperheissä vaikuttaa elävän harhaluulo, jonka mukaan aviopuoliso perii puolisonsa automaattisesti. Usein näin ei kuitenkaan oikeasti ole, jos parilla on lapsia eikä testamenttia ole, muistuttaa LähiTapiola tiedotteessaan. Arjen katsaus -kyselyyn vastanneista yli tuhannesta suomalaisesta 75 prosenttia ei tiennyt, mitä vainajan omaisuudelle tapahtuu, jos toinen aviopuolisoista kuolee ja hänellä on lapsia. Vain neljännes vastaajista tiesi vastauksen. Lue myös: Perintöveron muutos voi säästää useita tuhansia ihmisiä perintöverolta – Perintöasiat eivät ole useimmille arkipäiväisiä, eikä niitä välttämättä tule ajatelleeksi ennen kuin on pakko. Juuri siksi tieto on tärkeää: jos perinnönjako tulee yllätyksenä, siihen on myös vaikea varautua, huomauttaa johtaja Veera Lammi LähiTapiola Henkiyhtiöstä tiedotteessa. Lue myös: Voiko omaisuutta piilottaa avioerossa? Juristi tyrmää: "Tällaisia ideoita en voi miltään kannalta suositella"

Mikä on lesken asema?

Vainajan ensisijaisia perillisiä perintökaaren mukaan ovat rintaperilliset eli lapset ja heidän jälkeläisensä. Leski perii menehtyneen puolisonsa vain siinä tapauksessa, että vainajalla ei ole lapsia tai jos asiasta on määrätty testamentissa.

Kyselyssä 36 prosenttia uskoi, että vainajan omaisuus jaetaan puoliksi lesken ja lasten kesken. Tämä ei kuitenkaan ole perintölainsäädännön mukaista.

Kahdeksan prosenttia vastaajista uskoi lesken perivän kaiken. Kaiken kaikkiaan siis 44 prosenttia vastaajista ajatteli lesken perivän puolisonsa omaisuutta siinäkin tapauksessa, että vainajalla olisi lapsia.

– Todellisuudessa lesken ja vainajan omaisuudelle tehdään ensin ositus tai omaisuuden erottelu – riippuen siitä, onko parilla avioehtoa. Sen jälkeen vainajan osuus periytyy lapsille. Leski ei saa kuolinpesästä muuta, ellei testamentissa ole toisin määrätty, Lammi selventää.

Lammi muistuttaakin, että testamentti on keskeinen tapa turvata puolison asema, jos perheessä on myös lapsia.

Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Verian, ja siihen vastasi 1 049 suomalaista.

