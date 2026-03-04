Tuore kyselytutkimus paljastaa, ettei suurin osa suomalaisista tiedä, mitä tapahtuu vainajan omaisuudelle, jos toinen aviopuolisoista kuolee ja hänellä on lapsia.
Suomalaisperheissä vaikuttaa elävän harhaluulo, jonka mukaan aviopuoliso perii puolisonsa automaattisesti. Usein näin ei kuitenkaan oikeasti ole, jos parilla on lapsia eikä testamenttia ole, muistuttaa LähiTapiola tiedotteessaan.
Arjen katsaus -kyselyyn vastanneista yli tuhannesta suomalaisesta 75 prosenttia ei tiennyt, mitä vainajan omaisuudelle tapahtuu, jos toinen aviopuolisoista kuolee ja hänellä on lapsia. Vain neljännes vastaajista tiesi vastauksen.
– Perintöasiat eivät ole useimmille arkipäiväisiä, eikä niitä välttämättä tule ajatelleeksi ennen kuin on pakko. Juuri siksi tieto on tärkeää: jos perinnönjako tulee yllätyksenä, siihen on myös vaikea varautua, huomauttaa johtaja Veera Lammi LähiTapiola Henkiyhtiöstä tiedotteessa.