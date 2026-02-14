Parisuhteen menestystä voi nyt mitata asiantuntijoiden kehittämällä testillä.

Psykologian professorit ovat kehittäneet lyhyen kysymyspatteriston, joka auttaa selvittämään parisuhteen nykytilaa, kertoo New York Post.

The Valentine Scale -niminen testi vie aikaa vain pari minuuttia. Testi pisteyttää vastaukset, ja pisteasteikon kärkeen pääsee 21 pisteellä.

Korkein pistemäärä kuvaa "liki ihanteellista parisuhdetta, jossa on syvää läheisyyttä ja molemminpuolista tukea".

– Tämä asteikko mahdollistaa nopean ja tehokkaan käsityksen siitä, miten parisuhteella menee, ilman pitkiä ja monimutkaisia haastatteluja ja kyselyitä, yksi tekstin kehittäneistä tutkijoista, psykologian professori toteaa .