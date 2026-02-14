Korkein pistemäärä kuvaa "liki ihanteellista parisuhdetta, jossa on syvää läheisyyttä ja molemminpuolista tukea".
– Tämä asteikko mahdollistaa nopean ja tehokkaan käsityksen siitä, miten parisuhteella menee, ilman pitkiä ja monimutkaisia haastatteluja ja kyselyitä, yksi tekstin kehittäneistä tutkijoista, psykologian professori toteaa .
Testissä kysytään muun muassa, kuinka hyvin teette kumppanisi kanssa yhteistyötä tai selviätte konfliktista. Entä pystytkö uskoutumaan kumppanillesi?
Vastausvaihtoehtoja on neljä. Jos yhteispistemäärä 21 kertoo liki ihanteellisesta parisuhteesta, nolla pistettä kertoo, että suhteessa on haasteita ja toivottomuuden tunnetta.
Carlbringin mukaan nolla pistettä ei kuitenkaan tarkoita automaattisesti parisuhteen tuhoa, sillä testi antaa selkeän kuvan siitä, miten parisuhteella menee. Tämä mahdollistaa aikaisen puuttumisen tilanteeseen.
– Jos testitulos herättää huolta, voi olla hyvä idea puhua siitä, mitä vastausten takana piilee, hän ehdottaa.
Testin luotettavuutta arvioitiin ruotsalaisparien avulla
Tutkimustulokset testistä on esitelty Cognitive Behaviour Therapy -julkaisussa. Kahteen eri ruotsalaistutkimukseen osallistui yhteensä 1 300 osallistujaa, joiden avulla testin luotettavuutta testattiin.
Ensimmäisessä tutkimuksessa mukana oli pariskuntia, jotka halusivat vahvistaa läheisyyttä parisuhteessaan. Toisessa tutkimuksessa ainakin pariskunnan toisella osapuolella oli ADHD.
Tutkijat havaitsivat, että testi toimi hyvin niin naisilla kuin miehilläkin, mutta jos toisella tai molemmilla osapuolilla on vakava masennus, testiä tulisi käyttää varoen.
Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran helmikuussa 2025.