Ulkoministeriön mukaan useita suomalaisia on päässyt lähtemään Lähi-idästä viimeisen vuorokauden aikana. Konsulipäällikkö Jussi Tanner kertoo viestipalvelu X:ssä, että kaupalliset lennot lisääntyvät alueella vähitellen.
Tannerin mukaan Arabiemiraattien Dubaista on määrä lähteä tänään reilut 70 lentoa, joista 11 suuntautuu Eurooppaan. Tanner sanoo, että osa lennoista lennetään poikkeuksellisesti suurilla Airbusin A380-koneilla.
Abu Dhabista taas on suunniteltu lähtevän tänään 14 lentoa, Tanner kirjoittaa.
Tannerin mukaan maarajat Omaniin ja Saudi-Arabiaan ovat auki.