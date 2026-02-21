Ensi tiistaina vietettävä ruotsinsuomalaisuuden päivä näkyy Ruotsin yleisradioyhtiön ohjelmatarjonnassa.
Ruotsin yleisradion SVT:n toimittama Suomeen keskittyvä SVT Uutiset pohtii nyt ruotsalaisten suhdetta suomalaisiin. SVT Uutisten huomenna lähetettävässä 15-minuter från Uutiset -ohjelman jaksossa juhlitaan ensi tiistaina vietettävää ruotsinsuomalaisten päivää jo hieman etuajassa.
Ohjelmassa pohditaan sitä, millaisen jäljen ystävyys suomalaistaustaiseen henkilöön on jättänyt haastateltaviin. "Minun fantastinen suomalainen ystäväni" -ohjelman kuvauksessa kerrotaan, että Ruotsissa on paljon suomalaistaustaisia ihmisiä, jotka ovat jättäneet jälkensä lähes koko kansakuntaan.
Ohjelmassa haastateltavilta kysytään "Kuka oli lapsuutesi suomalainen?"
Ohjelmassa vierailee muun muassa suomalaisten parissa kasvanut räppäri Dogge Doggelito sekä Mark Levengoodin parhaana ystävänä esitelty kirjailija Henrik Johnsson.
Doggelito varttui tukholmalaisessa lähiössä ruotsinsuomalaisten keskuudessa. Dogge kertoo, että joutui huonon käytöksensä takia rangaistukseksi istumaan suomalaisluokkaan.
Doggeliton mukaan suomalaisluokkien opettajat olivat myös tiukempia.
– Kaikki puhuivat suomea, ja silloin en voinut olla häiriöksi, Doggelito muistelee.
Johnson puolestaan toteaa, että ystävyydessä suomalaisen kanssa on jotakin puhdasta, mikä tekee ystävyydestä helppoa.
Ohjelmassa esitetään myös katuhaastatteluita, joissa kansalaiset kertovat omat muistonsa "lapsuutensa suomalaisesta". Kokemukset vaihtelevat työharjoittelussa opettaneesta hauskasta Erkistä veitsien heittämistaidollaan kehuskelleeseen naapurinpoikaan.
– Ohi mennessään hän liirasi pyörällään ja sanoi "heitänkö tämän veitsen tuohon lautaan?" muistelee Rebecka.