Linnanmäen uudistus on herättänyt reaktioita laidasta laitaan. Toimitusjohtajan mukaan pääsymaksu mahdollistaa huvipuiston kehityksen.

Helsingin Linnanmäen huvipuisto kertoi tänään, että tulevalla kaudella huvipuiston alueelle ei pääse enää ilmaiseksi.

Huvipuiston alueelle päästäkseen täytyy jatkossa ostaa joko ranneke, laitelippu tai uusi viiden euron hintainen Aluehupi-lippu.

Aikaisempina vuosina huvipuistoalueelle on päässyt maksutta. Maksuttomuus on ollut poikkeuksellista, sillä lähes kaikki Suomen huvipuistot ovat jo vuosia perineet sisäänpääsymaksua huvipuistoalueille.

Tieto pääsymaksusta on otettu sosiaalisessa mediassa vastaan laidasta laitaan. Osa kommentoijista on sitä mieltä, että uudistus on tervetullut. Osa taas näkee lisäkustannukset ikävinä muutoksina.

Lue lisää: Linnanmäelle ei jatkossa pääse ilmaiseksi

Linnanmäen huvipuiston toimitusjohtaja Satu Järvelä kertoo MTV Uutisille, että pääsymaksu antaa tulevaisuudessa huvipuistolle mahdollisuuksia kehittyä.

– Tämän vuoden aikana rakennetaan pitkän tähtäimen suunnitelmaa, että mihin suuntaan Linnanmäki jatkossa kehittyy, Järvelä kertoo.

Järvelän mukaan huvipuisto on tehnyt laajaa strategiatyötä, jonka perusteella on havaittu, että ihmiset toivovat "erilaisia syitä tulla Linnanmäelle".

– Osa asiakkaista ei ole niinkään huvilaitteista kiinnostuneita, mutta olisivat tosi mielellään tulossa Linnanmäelle muiden syiden, kuten tapahtumien ja kulttuurin, vuoksi, Järvelä kertoo.

Vielä tälle kaudelle ei kuitenkaan uutta ohjelmaa ei ole vielä erityisesti tiedossa lukuun ottamatta puuvuoristoradan 75-vuotisjuhlia.

"Monenlaista palautetta"

Järvelä kertoo huvipuiston seuraavan sosiaalista mediaa ja palautetta sisäänpääsymaksusta "tarkalla silmällä".

– On tullut monenlaista palautetta. Onneksi tosi moni asiakkaista ymmärtää, että Linnanmäen tehtävä on lastensuojelutyön tekeminen, Järvelä.

Järvelän mukaan Linnanmäki on ollut jopa maailmanlaajuisesti poikkeuksellinen, sillä se ei ole yli 20 vuoteen perinyt sisäänpääsyä alueelle.

– Ei haluta lähteä kuitenkaan vertailemaan muihin, vaan kehitetään Linnanmäkeä Linnanmäkenä, Järvelä toteaa.

Järvelä uskoo ja toivoo, että viiden euron suuruinen sisäänpääsymaksu ei muodostu kynnyskysymykseksi.

Mitä ajatuksia Linnanmäen päätös sinussa herättää? Vaikuttaako uudistus kesälomasuunnitelmiisi? Ole meihin yhteydessä sähköpostilla uutiset@mtv.fi tai Whatsappilla numeroon 040 5785504.