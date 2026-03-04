Kevät tulee, kun moottoriteilläkin siirrytään suurempiin nopeuksiin.

Tällä viikolla alkaneet keväiset keliolosuhteet mahdollistavat, että osalla moottoriteistä päästään siirtymään 120 km/h -nopeuksiin.

Näin tapahtuu ainakin tänään Turusta Vaalimaalle johtavalla E18-moottoritiellä, kertoo Fintraffic.

Kyse ei ole vielä kesänopeusrajoituksista, vaan siirtymäajan nopeuksista. Talvinopeusrajoitukset ovat vielä voimassa koko maassa, muistuttaa Fintraffic.

Siirtymäaikana, kun on valoisaa ja hyvät keliolosuhteet, nopeusrajoituksia voidaan nostaa 120 kilometriin tunnissa.

Jos siirtymäaikana on pimeää tai talviset keliolosuhteet, korkein nopeusrajoitus on edelleen 100 km/h.

Siirtymävaiheen nopeusrajoitukset ovat voimassa siihen saakka, kun kesänopeudet tulevat voimaan.