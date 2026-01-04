Riikka menetti miehensä yllättäen, sitten hyvä ystävä Sarah sairastui rintasyöpään. Yhdessä sureminen ja selviytyminen johtivat keksimään keinon, jolla auttaa muita naisia.
Samaan aikaan, kun Riikka Ruokolaisen pieni tytär päästi ensiparkaisunsa Pohjois-Karjalan keskussairaalassa Joensuussa elokuussa 2022, oli Riikan sydänystävä saman sairaalan toisella osastolla viettämässä omaa syntymäpäiväänsä.
Sarah Laukkanen täytti 50 vuotta, mutta elämässä ei tuntunut juuri olevan syytä juhlaan.
– Olin ensimmäistä kertaa saamassa sädehoitoa ja hoidosta menin katsomaan Riikan vastasyntynyttä vauvaa.
– Siinä tilanteessa oli läsnä elämän jatkumo, Riikka muistelee.
Riikka oli ollut Sarahin syöpämatkassa tukena ja rinnalla kulkijana alusta alkaen. Menetys ja suru olivat kietoneet ystävykset entistäkin tiiviimmin yhteen.
Vain muutamaa vuotta aiemmin Riikka oli jäänyt leskeksi yllättäen.
– Puolisoni kuoli onnettomuudessa. Ja vain paria vuotta myöhemmin Sarah kertoi sairastuneensa rintasyöpään.
– Vaikka Sarah kertoi, ettei kuolisi, pyöri päässäni kaikenlaisia ajatuksia siitä, vähättelikö Sarah tilannettaan minulle.
Nyt Riikan miehen kuolemasta on kulunut aikaa melkein kuusi vuotta. Sarahin diagnoosista tulee kuluneeksi kolme vuotta.
Leskeksi jäämisen ja rintasyöpään sairastumisen kokemukset saivat niin Riikan kuin Sarahin ymmärtämään, kuinka yksin ihminen surunsa kanssa jää.
– Suru, menetys tai sairastuminen ovat ihmisille hirveän vaikeita asioita. Moni miettii, kuinka lähestyä ihmistä, joka on juuri menettänyt puolisonsa tai sairastunut vakavasti, Sarah kertoo kokemuksistaan.
– Valitettavasti moni tekee sen ratkaisun, että antaa surevan tai sairaan "toipua rauhassa", Sarah jatkaa.
Riikka jakaa Sarahin kokemukset. Hän menetti miehensä vain kolme viikkoa ennen kuin Suomi suljettiin koronan vuoksi kokonaan.
– Siinä jäi yksin. Toisaalta ei jaksanut tai kiinnostanut nähdä ketään, mutta toisaalta oli tarve olla jonkun mielessä, Riikka sanoo.
Juuri kukaan ei kuitenkaan uskaltautunut Riikan luokse kylään.
– Sanottiin, ettei voi tulla, kun tulee korona. Ajattelin, että minulle on käynyt jo se pahin, ei minua kiinnosta.
Yksinjäämisen tunne oli Riikalle ja Sarahille niin raastava kokemus, että he halusivat löytää keinon, jolla muut vastaavaan tilanteeseen joutuvat naiset voisivat välttyä samalta.
– Syntyi ajatus, että voisiko olla olemassa jokin symbolinen esine, joka kertoisi naiselta toiselle, ettet ole yksin, et ole ainoa, joka käy tätä tilannetta läpi, Sarah kertoo.
Sarah ja Riikka perustivat Hertta Carelía -nimeä kantavan voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen, joka jakaa ilmaiseksi rintasyöpään sairastuneille pohjoiskarjalaisnaisille aarteita.
Sarahin ja Riikan hyväntekeväisyysjärjestölle Elämänlanka-nimiset korvakorut suunnitteli niin ikään hyväntekeväisyytenä joensuulainen korvakoruyrittäjä Anna Myller.Anna / SYNNOVE
Kyseessä on pieni pakkaus, josta löytyy terveyttä ja hyvinvointia edistäviä tuotteita sekä korvakorupari. Yhdistyksen toimintaa rahoitetaan yrityslahjoituksilla ja korvakorumyynnillä.
Kaikki varat ohjataan rintasyöpää sairastavien hyväksi.
– Se koru on merkki, että elämä jatkuu. Olen käynyt tai käymässä tätä läpi, mutta elämä jatkuu, Sarah kertoo.
Liian hyvännäköinen syöpäsairas
Korvakorujen lisäksi estetiikka on muutoinkin huomiotu Carelían aarteessa.
Eikä suotta, sillä sekä Riikka että Sarah huomasivat omia kriisejä läpikäydessään kuinka vahvoja oletuksia ihmiset edelleen liittävät siihen, miten sairaus tai suru näkyy ulkoisessa olemuksessa.
– Kun rintasyöpä tulee naisen elämään, vartalo kokee isot muutokset. Ulkonäkökeskeisessä maailmassa se ei voi olla vaikuttamatta omiin ajatuksiin, Sarah kertoo.
– Itse olin puolison kuoleman jälkeen niin väsynyt, että jos jaksoin harjata hiukset, se riitti. Olisi kuitenkin ollut ihanaa, jos joku olisi tullut ja sanonut, että meikkaan sinut tänään, Riikka kertoo.
Kun Sarah viimein pystyi palaamaan töihin rintasyöpähoitojen jälkeen, annettiin hänen ymmärtää, ettei sairaus näkynyt tarpeeksi päällepäin.
– Eräs asiakas antoi negatiivista palautetta, kun en ollut vastannut sähköposteihin. Kerroin olleeni vakavasti sairas, jolloin hän katsoi minua päästä varpaisiin loukkaantuneena ja sanoi et voi näyttää tuolta.
– Se oli hämmentävää. Mietin, miltä sairastuneen pitäisi näyttää, että on uskottava.
Tuona päivänä, kuten niin monesti ennenkin, Sarah oli pukenut ylleen kauniit, naiselliset vaatteet, meikannut ja laittanut hiuksensa huolitellusti.
– Minulle oli tärkeää tarttua naisena olemiseen ja tuntea olevani sama nainen kuin ennenkin. Halusin iloita, että olen vielä elossa, Sarah kertoo.