Ystävyyden vetovastuun kasautuminen voi herättää tyytymättömyyttä. Toisaalta elämäntilanteiden muuttuessa on luonnollista, että toinen huolehtii yhteydenpidosta enemmän.

"Ystävä ei enää kysele kuulumisia".

"Minä olen aina se, joka järjestää kaikki illanistujaiset ja yhteiset jutut".

"Meitä on kaveripiirissä kahdeksan, ja käytännössä kaiken järjestää aina meistä kolme".

Netin keskustelupalstoilla esiin nousee usein sama huoli ystävyyden vetovastuusta. Saako ystävyys olla enemmän toisen harteilla, ja mitä sille voisi tehdä?

Mielikuvat ystävyyden syvyydestä eivät aina kohtaa

Ystävyyssuhteessa on tärkeä huolehtia riittävästä vastavuoroisuudesta, alueen johtava psykologi Lotta Heiskanen Terveystalosta kertoo. Hän kommentoi asiaa yleisellä tasolla.

Ystävyyssuhteessa molempien tulisi sekä antaa että saada. Anto-saantisuhde on jokaisessa ihmissuhteessa erilainen. Aina tilanne ei kuitenkaan tunnu vastavuoroiselta, ja ystävyyden vetovastuu voi herättää tyytymättömyyttä.

– Siinä voi tulla semmoinen olo, että olenko toiselle tärkeä, pidänkö tätä ystävyyttä enemmän arvossa, Heiskanen sanoo.

– Mielikuvat ystävyyden syvyydestä eivät jotenkin kohtaa, tai on erilaiset odotukset, tai erilainen ymmärrys vaikkapa suhteen läheisyydestä.

Aina roolit eivät harmita

Toisinaan tilanne on elämäntilanteesta riippuvainen: jos toinen elää kiireistä lapsiperheen arkea, aikaa ei välttämättä jää tapaamisten järjestämiselle. Jos yksi on vakavasti sairas, on vain luonnollista, että toinen huolehtii yhteydenpidosta enemmän.

Välttämättä se, että toinen järjestää tapaamisia useammin, ei ole ongelma.

– Joskushan ihmiset voivat olla tyytyväisiäkin sellaisiin rooleihin, että toinen on järjestäjä ja toinen osallistuja. Tai toinen on puhelias ja äänessä, toinen kuuntelee. Tällaiset voivat olla ihan sopivia ja tyydyttäviä kuvioita, Heiskanen muistuttaa.

Mikäli vetovastuu tuntuu epäreilulta, siitä voisi yrittää keskustella ystävän kanssa kunnioittavassa ja rakentavassa hengessä. On myös täysin sallittua olla kaveriporukan järjestäjä, jos se on kaikille sopiva ja tyydyttävä ratkaisu.

– Ammattietiikkaani kuuluu ihmisten oman autonomian kunnioittaminen eli voi tehdä, kuten itselle ja toiselle sopii, niin kauan kuin ei satuta ketään muuta. Moneen asiaan ei ole yleispäteviä "tee näin, älä tee noin" -vastauksia.

