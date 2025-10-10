Miksi "ihan kiva" työkaveri jää etäiseksi, miksi joidenkin kanssa synkkaa paremmin?

Kun tapaa vanhan, läheisen ystävän, juttu tuntuu jatkuvan siitä, mihin se viimeksi päättyi. Kuin aikaa ei olisi kulunut hetkeäkään!

Toisten kanssa jutunjuuren keksiminen on työn ja tuskan takana, ja hetket täynnä kiusallisia hiljaisuuksia. On suuri mysteeri, miksi joidenkin kanssa syntyy syvä ihmissuhde, mutta toisten kanssa ei.

– Ajattelen, että se on sielullinen asia: joidenkin kanssa ”kuuluu” yhteen, tai kuuluu kasvaa yhdessä, käydä asioita läpi. Silti ihmissuhteet eivät ole epämääräistä bingoa, vaan hyvien ihmissuhteiden taitoja voi opetella, terapeuttinen valmentaja ja tietokirjailija Anna Taipale kuvailee.

Taipale on opiskellut valmentamista ja tunnetaitoja sekä opiskellut esimerkiksi neuropsykiatri Dan Siegelin kursseilla. Hän on kirjoittanut ihmissuhteiden kiemuroista teoksen Lähelle (Otava, 2025). Teos opastaa kohti rakkaudellisia ja toimivia ihmissuhteita.

"Miksi kaikista pitäisi tykätä?"

Esimerkiksi kivassa työporukassa yhden kanssa suhde voi jäädä etäiseksi, vaikka toinen ei olisi varsinaisesti "tehnyt" mitään: molemmat ovat ihan mukavia ihmisiä, mutta jokin ei vain klikkaa eikä puhuttavaa tunnu olevan. Miten suhteen saisi läheisemmäksi?

– Niin, miksi sille pitäisi tehdä mitään? Miksi kaikista pitäisi tykätä? Mikseivät aikuiset ihmiset voi vain olla ystävällisiä ja hyväksyä, että no, meillä ei vain synkkaa, Taipale pohtii.

Siihen, miksei kaikkien kanssa "synkkaa", on monimutkaista vastata. Toisessa voi esimerkiksi olla jokin piirre, jota ei tunnista itsessään tai salli itselleen.

– Toinen voi vaikka minun mielestäni ottaa paljon tilaa, mitä itse en ikinä uskalla ottaa. Sitten se on jotenkin tosi ärsyttävää, se on niin kovaääninenkin! Toisen toiminta ottaa pannuun, vaikka se on itselleni sokea piste: uskon, että aina pitää pitää mölyt mahassa, olla kiltti ja hiljaa. Siksi toisen toiminta ärsyttää.

Taipaleen mukaan suuri kysymys on sekin, miksi muut eivät saa ärsyttää. Miksi kaikkien tunteiden tulisi olla positiivisia, eikä kukaan koskaan saisi ottaa pattiin?

– Mikseivät ihmiset saisi herättää tunteita? Ikään kuin tilanteessa olisi vikaa. Mitä, jos missään ei ole vikaa, eikä mikään ole mennyt pieleen? Se on ihan okei ja luonnollista. Ei kaikkien kanssa synkkaa ja siinä se. Miksi pitäisi synkata? Silti voi olla ystävällinen.

Miksei ihmiselle löydy yhtään ystävää?

Toisinaan tuntuu, ettei ihmisellä ole ketään. Ympärillä voi olla runsaasti kavereita, mutta ei yhtään oikeaa ystävää. Tällaisia asiakkaita Taipale on valmentajana kohdannut.

– Yleensä taustalla on aina jotakin sellaista traumaa, ettei itse uskalla avautua. Ei uskalla pyytää ja tarvita, avautua siitä, kuka oikeasti on. Antaa jotain henkilökohtaista ja syvempää itsestä. Eli ihmiset tykkäävät minusta paljon, saatan olla kiva, mutta kukaan ei oikeasti tunne minua, koska en anna itsestäni syvästi, Taipale pohtii.

Kenties ajatus pohjaa menneisiin kokemuksiin: kukaan ei ole koskaan välittänyt tai hoivannut. Sanonut, että minäkin olen kiinnostava ja tärkeä.

– Läheiset ihmissuhteet syntyvät haavoittuvuudesta ja riskistä. Ehkä menetän tai tulen torjutuksi, minut hylätään, jos avaan itseni. Mutta siellä riskin toisella puolella on parhaassa tapauksessa se läheisyys, Taipale sanoo.

– Ensin tarvitaan apua, jotta oma itsearvostus ja turva voivat kasvaa.

