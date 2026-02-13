



Paras mahdollinen parisuhde: Kiinnitätkö näihin asioihin tarpeeksi huomiota? Parisuhdetta voi parantaa pienillä teoilla. Shutterstock Julkaistu 46 minuuttia sitten Hannakaisa Taskinen hannakaisa.taskinen@mtv.fi Lauantaina 14.2. vietetään jälleen ystävänpäivää. Kokosimme ystävänpäivän kunniaksi parhaimpia vinkkejä parisuhteen hoivaamiseen. Ystävänpäivä on hyvä hetki tarkastella ystävyyssuhteiden lisäksi omaa parisuhdettakin. Voisiko sen ylläpitämiseksi tehdä vielä jotain enemmän? Kokosimme rakkauspäivän kunniaksi vinkkejä parisuhteen hoivaamiseksi huippukuntoon! Oletko kiinnittänyt huomiota näihin asioihin? Tunnetko kumppanisi rakkauden kielen? Saatat nähdä vaivaa sen eteen, että huomioit kumppaniasi päivittäin arjessa, mutta oletko ottanut selvää siitä, millaisia huomionosoituksia kumppanisi oikeasti kaipaa? Väärinkäsityksiä voi sattua, jos kumppanit puhuvat erilaista "rakkauden kieltä". Tuoko kumppanisi sinulle vaikkapa kukkia, kun oikeasti haluaisit vain, että hän koskettaisi? Silitteletkö kumppaniasi vain kuullaksesi, kuinka mukavaa olisi, jos sittenkin tyhjentäisit tiskikoneen? Lue myös nämä: Makuuhuoneessa kannattaa ottaa käyttöön kuuden minuutin sääntö: "Voi johtaa suurempaan seksuaaliseen nautintoon"

Rakkauden kielet ovat yhdysvaltalaisen kirjailija ja pariterapeutti Gary Chapmanin luoma teoria. Käytännössä rakkauden kielet tarkoittavat erilaisia tapoja osoittaa ja vastaanottaa rakkautta, ja ne jaetaan viiteen: sanojen, tekojen, lahjojen, laatuajan ja kosketuksen kieleen. Näistä kielistä tyypillisesti yksi puhuttelee henkilöä eniten.

Onkin tärkeä tietää, mitä rakkauden kieltä oma kumppani puhuu, jotta ymmärtää tämän toimintaa paremmin, ja ymmärtää, mitä hän tarvitsee.

Mikä rakkauden kielistä aiheuttaa eniten haasteita? Juttu jatkuu videon alla.

12:02 Miten erilaiset rakkauden kielet toimivat yhteen? Mitä pitää huomioida? Haastattelussa parisuhderyhmien ohjaajat Minna ja Risto Jyrkkä.

Osaatteko puhua kiusallisistakin asioista?

Esimerkiksi erään Journal of Sex Researchin tutkimuksen mukaan se, kuinka avoimesti pariskunta kykenee puhumaan fantasioistaan, kertoo suhteen laadusta. Tutkijoiden mukaan tyytyväisimpiä seksielämäänsä olivat ne pariskunnat, jotka kertoivat puhuvansa avoimesti asiasta kuin asiasta.

Onko teillä samat parisuhdemallit?

Jos sinä kokkaat ruoan, kuka siivoaa jäljet? Vastaus voi paljastaa jotakin parisuhteestasi, Glenn Geher kirjoitti Psychology Today -sivuston blogissaan vuonna 2020.

Geherin mukaan on kaksi tapaa lähestyä intiimejä suhteita. Toinen lähestymistapa perustuu yhteisölliseen ajatteluun, toinen vastavuoroiseen "vaihdantatalouteen". Teoria suhdemalleista on kehitetty jo 1970-luvulla.

– Vastavuoroisuuteen perustuvassa suhteessa lasketaan ja pidetään kirjaa osana sopimusta. Minä kokkasin, joten sinun pitäisi siivota. Minä ajoin nurmikon, joten sinun pitäisi imuroida. Minä autoin Cindya läksyissä, joten sinun pitäisi auttaa Bobbya, Geher kuvaili kirjoituksessaan.

Yhteisöllisessä parisuhdemallissa ei pidetä kirjaa.

– Tässä lähestymistavassa kumppanin hyvinvointi on tärkein asia. Puhtaasti yhteisöllisessä parisuhteessa ei lasketa tai pidetä kirjaa siitä, kuka "hyötyy vähemmän tai enemmän", Geher kuvaa.

– Ihmiset, jotka lähestyvät suhdettaan yhteisöllisyyden kautta, eivät auta kumppaniaan perustuen laskelmiin siitä, kuka on tehnyt mitäkin, vaan sen sijaan he auttavat aidon empatian ja kumppanista huolehtimisen kautta.

Geherin mukaan tutkimuksissa on havaittu, että samaa parisuhdemallia noudattavat pariskunnat toimivat parhaiten yhteen. Noudatatko sinä kumppanisi kanssa samaa mallia?

Pienennä etääntymisen riskiä

Arjen keskellä ei aina välttämättä muista kiinnittää huomiota parisuhteen hyvinvointiin. Seksuaaliterapeutti ja uusperheneuvoja Pauliina Flang on todennut MTV Uutisten haastattelussa, että moni voi sortua pitämään suhdetta itsestäänselvyytenä ja alkaa ajatella, että parisuhteeseen ei tarvitse käyttää niin paljon aikaa ja vaivaa kuin vaikkapa työhön.

Työn lisäksi muutkin asiat voivat etäännyttää kumppanista: esimerkiksi lapset, omat harrastukset ja sosiaaliset suhteet. Parisuhde voi jäädä tämän kaiken jalkoihin, mikä voi ajan myötä aiheuttaa sen, että kumppanista aletaan etääntyä.

– Niin kauan kuin molemmat yhä tahtovat olla parisuhteessa, on vielä tapoja ratkaista asioita, Flang kannustaa.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran vuonna 2022.

Katso myös: Kannattaako parisuhteessa pitää romantiikkaa yllä kalenteriseksillä?

1:43 Onko kalenteriin merkitty "seksipäivä" hyvä idea? Seksuaaliterapeutti Joonas Pesonen vastaa.

