Eniten yksinäisyyttä kokevat nuoret.
Yhä useampi suomalainen kokee yksinäisyyttä, selviää Suomen Punaisen Ristin teettämästä Yksinäisyysbarometrista.
Tänä vuonna 65 prosenttia suomalaisista koki yksinäisyyttä ainakin joskus. Viime vuonna vastaava luku oli hieman vähemmän eli 59 prosenttia.
Yksinäisyyttä usein kokevien määrä on myös kasvanut. Kaikista huolestuttavin tilanne on kuitenkin nuorilla eli 16–24-vuotiailla.
Barometristä selviää, että heistä joka kolmas kokee yksinäisyyttä usein eli vähintään kerran viikossa tai useammin.
Suomen Punaisen Ristin sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori Maaret Alarannan mukaan nuorten ja nuorten aikuisten kohdalla barometrin tulokset ovat hälyttäviä.
– Kaikista hankalin tilanne on nuorilla ja siihen pitäisi puuttua, Alaranta sanoo Huomenta Suomessa.
Häpeä estää hakemasta apua
Yleisimpänä syynä omalle yksinäisyydelle pidetään ulkopuolisuuden ja erilaisuuden kokemusta. Lisäksi 16–24-vuotiaista yli kolmannes pitää mielenterveyden ongelmia yhtenä syynä yksinäisyydelleen.
– Tällä hetkellä myös taloustilanne on sellainen, että ei ole varaa harrastaa tai mennä sosiaalisiin rientoihin, joissa tapaisi ihmisiä, Alaranta sanoo.
Kolmannes nuorista kertoo yksinäisyyden aiheuttaneen heille mielenterveysongelmia, ja erityisesti näin kokevat myös opiskelijat, pienituloiset ja muunkieliset.
Yksinäisyyteen liittyvä häpeä on barometrin mukaan Suomessa vähentynyt, mutta nuorten keskuudessa sitä koetaan yhä. Häpeän vuoksi moni nuori ei uskalla hakea apua.
– Nuoret puhuvat mielenterveyden ongelmista rohkeammin kuin yksinäisyydestä, sanoo Alaranta.
Yksinäisyysbarometrin tiedonkeruun toteutti Verian joulukuun 2025 aikana. Tutkimukseen vastasi 1404 henkilöä, ja aineisto edustaa ja on painotettu vastaamaan väestöä. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta suurimmillaan +- 2,6 prosenttiyksikköä. Tutkimus toteutettiin vuoden 2025 barometrin tavoin internetkyselynä.