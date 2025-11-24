



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Saako ystävän kumppanivalintaan puuttua? Pienessä kuvassa terapeuttinen valmentaja ja tietokirjailija Anna Taipale Shutterstock Julkaistu 23 minuuttia sitten Maria Aarnio lifestyle@mtv.fi Usein minkäänlaista "juuri oikeaa hetkeä" erolle ei löydy. Saako kaverille sanoa, jos tämän parisuhteet huolettavat? Saako ystävän kumppanivalintaan puuttua? Hyvä kysymys, johon on monia vastauksia. Muiden virheet erottaa omiaan helpommin. Kenties kaverin suhteet epäonnistuvat jatkuvasti, mutta kumppanivalinnat ovat aina samanlaisia: ilkeitä, ghostaavia rilluttelijoita. Mutta saako toisen parisuhteisiin puuttua? – Miksei siitä saisi sanoa? Itse ainakin todellakin toivon, että ystävät aina sanovat, jos sekoilen jonkun asian suhteen, terapeuttinen valmentaja ja tietokirjailija Anna Taipale naurahtaa. – Tämä ajatus on jotenkin todella suomalainen: en minä sano mitään, en minä puutu tähän. Mielestäni sanominen on hyvää ystävyyttä ja itsensä likoon laittamista: ihmissuhteessa pääsee lähelle, kun laittaa itsensä likoon, antaa itsestään ja uskaltaa ottaa torjutuksi tulemisen riskin. Lue myös: Miksi myötähäpeäminen on niin kamalan ihanaa? Psykologi kertoo, miksi häpeämme muita Taipale on opiskellut valmentamista ja tunnetaitoja sekä opiskellut esimerkiksi neuropsykiatri kursseilla. Hän on kirjoittanut ihmissuhteiden kiemuroista teoksen Lähelle (Otava, 2025). Teos opastaa kohti rakkaudellisia ja toimivia ihmissuhteita.





Dan Siegelin

"Vaikea ihmissuhde voi herättää tosi paljon häpeää"

Joskus ihmissuhteesta pitää vain lähteä. Se, koska on "joskus", on aivan toinen asia.

– Jos ei ole valmis ottamaan vastuuta elämästä ja siitä, miten voi, on ihan mahdollista jämähtää ihmissuhteeseen, joka tuntuu vaikealta. Uskoa, että tämä on "kohtaloni", tai että minun täytyy vain kestää tai en voi saada parempaa.

– Eikä kukaan voi ulkopuolelta tulla sanomaan, että nyt sinun pitää lähteä. Paitsi jos on fyysisen tai henkisen väkivallan merkkejä, silloin sanoisin aika reippaasti, Taipale pohtii.

Yleensä mitään oikeaa hetkeä erolle ei löydy. Lisäksi huono suhde voi hävettää.

– Vaikea ihmissuhde voi herättää tosi paljon häpeää ja noloutta, luuserifiiliksiä. Tällaisessa pitäisi olla lempeänä, herkkänä ja myötätuntoisena. Jos toinen on jo valmiiksi luuserifiiliksessä, ei auta sanoa "nii, kuule, miten ihmeessä sä nyt oletkaan tuommoisessa tilanteessa!" Ei se auta ketään.

"Viha on aina neutraalia perus-elämänvoimaa"

On toki mahdollista, jopa todennäköistä, että ystävä loukkaantuu tilanteesta, vaikka asiansa muotoilisi asiallisesti.

– En tarkoita, että asia tarvitsee ilmaista loukkaavasti. Toinen voi toki loukkaantua myös asiasisällöstä, mutta se ei ole sinun vastuullasi. Se, miten ilmaiset asiat, on, Taipale sanoo.

Taipale uskoo, että ihmisen asettamat rajat ovat elinvoimaa ja positiivista aggressiota. Sitä, että puhuu reippaasti omasta puolestaan ja tunteistaan.

– Viha on aina neutraalia perus-elämänvoimaa. Se ei ole aggressiota tai räyhäämistä. Terve viha on jämäkkyyttä ja rohkeutta, sitä, että uskallan sanoa ystävälle, joka aina valitsee renttuja, että hei, huomaatko, toistat itseäsi, hän kuvaa.

– Sinun ei tarvitse elää elämääsi noin. Ei sinun tarvitse olla mikään parantola muille ihmisille, mutta sinun itse täytyy valita se muutos. Opetella ottamaan vastaan hyvää ja suojata itseäsi.

Katso myös: Tällaisia kumppaneita rakkausriippuvainen valitsee

1:58 Rakkausriippuvainen ei välttämättä kiinnostu turvallisesta, niin sanotusti tavallisemmasta kumppanista – hän saattaa kokea elämän tämän kanssa tylsäksi. Keskustelemassa seksuaaliterapeutti Tanja Moring.

Osittainen lähde: Anna Taipale: Lähelle, kohti rakkaudellisia ja toimivia ihmissuhteita (Otava, 2025)