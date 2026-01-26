Ahdistus on normaali reaktio epänormaaliin tilanteeseen, sanoo professori.

Maailmanpolitiikassa myrskyää. Ympäristö muuttuu nopeammin kuin ehkä koskaan modernin ihmiskunnan historiassa. Teknologia muuttuu vauhdilla ja työelämän näyttäytyy epävarmana.

Uutisissa kerrotaan paljon monimutkaisesta, epävarmasta ja alati muuttuvasta maailmasta. Tulevaisuuden uhat ja maailman ennakoimattomuus uhkaavat ihmisten turvallisuudentunnetta, kertoo työturvallisuuden tutkimusprofessori, psykologi Anna-Maria Teperi.

Synkkä uutistulva voi joillakin pahentaa epävarmuuden lietsomaa ahdistusta. Teperistä onkin hyvä tunnistaa, että ”negatiivinen uutispuuro” voi olla jaksamisen ja mielenterveyden riski.

Huomenta Suomen haastattelussa Teperi luettelee tunnusmerkkejä, joista voi tunnistaa uutisahdistuksen. Näitä ovat pelkona, huolena ja turvattomuuden tunteena näyttäytyä yleinen ahdistuneisuuden tunne. Ajatuskehät, joissa kiertävät pohdinnat omasta kohtalosta tai epävarmuus tulevasta.