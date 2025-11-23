– Ruokahäly on ilmiö, josta on alettu puhua enemmän, kun moni on huomannut lihavuuslääkkeen dramaattisesti vähentäneen häiritseviä ruokaan ja syömiseen liittyviä ajatuksia, Wilenius kertoo Instagramissa.

Psykologi ja kognitiivinen psykoterapeutti Taija Wilenius kertoo Instagram-julkaisuissaan muun muassa ongelmista oman kehon ja ruokasuhteen kanssa. Huhtikuisessa julkaisussaan hän kertoo, mitä tarkoittaa ruokahäly.

Jos huomaat ruokahälyn haittaavan arkeasi, Wilenius neuvoo pohtimaan omaa ruokasuhdetta ja ruokavaliota. Syy voi löytyä esimerkiksi liian niukasta ja yksipuolisesta ravinnosta, kehon nälkäviestien ohittamisesta, syömisen liiallisesta kontrolloinnista tai ruoka-ajatteluun pakenemista silloin, kun ahdistuksen taustalla onkin oikeasti jotain muuta.