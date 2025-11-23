Ajatteletko ruokaa jatkuvasti? Tällaista on yhä useampaa vaivaava ruokahäly.
Ajattelen ruokaa jatkuvasti päivän mittaan. Ajattelen ruokaa, vaikka en haluaisi. Ruoan ajattelu tuntuu kontrolloimattomalta. Ruoan ajattelulla on haitallisia vaikutuksia minuun ja/tai elämääni.
Kuulostavatko edellä mainitut ajatukset tutuilta? Saatat kärsiä ruokahälystä (eng. food noise).
Psykologi ja kognitiivinen psykoterapeutti Taija Wilenius kertoo Instagram-julkaisuissaan muun muassa ongelmista oman kehon ja ruokasuhteen kanssa. Huhtikuisessa julkaisussaan hän kertoo, mitä tarkoittaa ruokahäly.
– Ruokahäly on ilmiö, josta on alettu puhua enemmän, kun moni on huomannut lihavuuslääkkeen dramaattisesti vähentäneen häiritseviä ruokaan ja syömiseen liittyviä ajatuksia, Wilenius kertoo Instagramissa.
Myös BBC:n artikkelissa käsitteen sanotaan nousseen pinnalle vuonna 2023, kun GLP-1-lääkkeet, kuten Ozempic ja Mounjaro, tulivat Briteissä saataville laihdutuslääkkeinä.