Vantaa kieltää syksyllä kasvot peittävät asusteet kouluissa. Osa päättäjistä haluaisi kiellon myös Helsingin kouluihin.
Vantaa päätti kieltää oppilaiden kasvot peittävät asusteet kouluissa ensi syksystä lähtien. Kaupunki perusteli päätöstään sillä, että liian peittävät asusteet estävät koululaisten käyttäytymisen arvioimisen. Päätös on aiheuttanut paljon keskustelua myös muissa kaupungeissa.
SDP:n kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Eveliina Heinäluoman mukaan kielto pitäisi saada myös koskemaan Helsingin kouluja.
– Kun puhutaan kokonaan kasvot peittävistä asusteista, niin se estää vuorovaikutustaitojen kehittymisen, joka on erittäin tärkeää lapsen kehityksessä, Heinäluoma sanoo Viiden jälkeen -ohjelmassa.
Hän toteaa, että asiaan liittyy myös pedagoginen näkökulma. Hänen mukaansa opettajien tulisi pystyä lukemaan lasten kasvoja.
– Tässä täytyy lasten etua katsoa ja varsinkin tyttöjen tasa-arvoa. Vantaan linjaus oli sytykkeenä sille, että mielestäni Helsingissäkin kannattaisi tehdä tämä vastaava linjaus.
Huff: Ongelmaa ei ole
Helsingin apulaispormestari Shawn Huff on todennut, että ongelmaa ei ole ja kielto olisi turha.