Ilman lippua matkustavat aiheuttavat vuosittain kymmenien miljoonien eurojen menetykset HSL:lle. Samanaikaisesti lipuntarkastajat kohtaavat työssään aiempaa enemmän uhkaavia ja väkivaltaisia tilanteita.

Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) eri liikennevälineissä tehtiin viime vuonna yhteensä 381 miljoonaa matkaa, eli yli miljoona matkaa päivässä.

Tähän joukkoon mahtuu myös suuri määrä asiakkaita, jotka eivät ole maksaneet lipustaan.

– Lipputulot muodostavat ison osan HSL:n tuloista ja totta kai kaikki saamatta jäävät eurot ovat harmillisia. Liputtomuuden kohdalla me puhumme vuositasolla arviolta noin 40 miljoonasta eurosta, sanoo matkalippujen tarkastusyksikön päällikkö Satu Koskinen Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Viime vuonna lipuntarkastajien haaviin jäi 3,8 prosenttia tarkastetuista asiakkaista.

Koskisen mukaan liputtomien matkustajien selitykset toistavat usein samaa kaavaa.

– Yksi yleisimmistä selityksistä on luultavasti kiire. Toinen, joka nousee aika usein esiin on, että asiakkaat kertovat olevansa tietämättömiä siitä, että mobiililippu tulee olla puhelimessa jo liikennevälineeseen astuttaessa.

– Kolmantena syynä voisi mainita sen perinteisen, että halutaan matkustaa vain yksi pysäkinväli, niin kertalipun hinta koetaan liian korkeana suhteessa matkaan.