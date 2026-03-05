Tiukoistakin rutiineista pystyy tarvittaessa joustamaan, mutta OCD:n pakko-oireet eivät jätä tilaa joustavuudelle.

Pakko-oireinen häiriö eli OCD on psykiatrinen häiriö, jonka oireita ovat pakkoajatukset, kuten pelko mahdollisista vahingossa tehdyistä teoista, ja pakkotoiminnot, kuten vaikkapa jatkuva käsien pesu.

Mutta mistä tietää, ovatko omat tai vaikka lapsen tiukalle juurtuneet rutiinit normaaleja vai häiriön oireita?

– Pakko-oireet kyllä vaativat sellaista, että tietyllä tavalla pitää aina joku asia tehdä. Siinä ei ole sellaista variaation mahdollisuutta kauheastikaan. Siitä myös herää hirveä ahdistus, jos sitä ei saa tehtyä tietyllä tavalla, että ei saa vaikka järjestettyä kuppeja, selittää lasten ja nuorten erikoispsykologi Emma-Toppari Kallio Huomenta Suomessa.

– Sellainen joustavuus puuttuu pakko-oireissa, mitä ajattelen, että rutiineissa on.

"Tarvittaessa ihminen pystyy joustamaan"

Psykiatrian professori Suoma Saarni on samoilla linjoilla.