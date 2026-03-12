Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen kommentoi viime joulukuun tapahtumia laajassa Maaseudun Tulevaisuuden haastattelussa.

Jutussa Lehtonen muun muassa kertoo, että hänellä todettiin joulukuussa vakava sairaus.

– Olisin kuollut muutaman päivän kuluessa kohonneen aivopaineen aiheuttamaan hengityspysähdykseen, jos tautia ei olisi sattumalta löydetty, Lehtonen sanoo lehdelle.

Sairaus todettiin Brysselissä sen jälkeen, kun poliisi oli poistanut Lehtosen Helsingin-lennon lähtöportilta joulukuun alussa. Tapahtuma nousi suureksi uutiseksi Suomessa. Lehtonen oli ollut Brysselissä työmatkalla.

Lehtonen kertoo, että hänet kuljetettiin Brysselistä ambulanssilennolla tehohoitoon Helsingin Meilahteen 13. joulukuuta.

– Hengenlähtö oli lähellä. Olin melkein kaksi kuukautta sairaalassa ja kaksi viikkoa tehohoidossa. Kun pääsin tammikuun lopussa kotiin, olin ihan reporankana.

Hän kertoo palaavansa Kelan pääjohtajaksi näillä näkymin kesäkuun alussa. Ennen paluutaan hän ei aio kommentoida Kelan asioita. Asiasta on sovittu Kelan viestinnän ja Kelan hallituksen uuden puheenjohtajan kanssa.

Haastattelussa hän kertoo myös oman näkemyksensä viime syksyn mediamylläkästä.

Lehtonen esitti syksyllä Kelan etätöistä ja henkilöstöstä kommentteja, jotka Kelan työntekijät kokivat loukkaaviksi.

– Varmasti tein itsekin viestinnällisiä virheitä. Menin vähän takki auki ja liian suurella itseluottamuksella tilanteisiin. Emme sitten osanneet viestinnässä kunnolla vastata kommentteja koskevaan kritiikkiin, koska ne tulivat usein nimettömänä talon sisältä, Lehtonen sanoo.