Norjan tähtihiihtäjä Johannes Hösflot Kläbo kaatui ikävästi miesten sprintin välierässä Drammenissa.

Välierässä USA:n Ben Ogden kaatui Kläbon eteen ja norjalaistähtikin lensi rähmälleen. Kläbo kaatui rajusti selkä edellä maahan ja löi päänsä voimalla latuun.

Norjalaistähti jäi osuman jälkeen maahan makaamaan pidelleen takaraivoaan. Lopulta tuskainen Kläbo saatettiin pois ladulta lääkintähenkilökunnan toimesta.

Norjalaismedian mukaan Kläbo vietiin sairaalaan jatkotutkimuksia varten.

Sprinttipäivän aikana on nähty useita muitakin kaatumisia, mutta ennen tätä loukkaantumisilta oltiin vältytty. Muun muassa ruotsalaistähti Linn Svahn kaatui alkuerässään, mutta onnistui huiman loppukirinsä ansiosta etenemään vielä jatkoon.

Suomalaisten osalta Drammenin sprintti sujui vaisusti. Amanda Saari, Johanna Matintalo, Jasmi Joensuu, Jasmin Kähärä, Lauri Vuorinen ja Emil Liekari karsiutuivat kaikki jo alkuerissä.

Naisten kisan voitti lopulta Jonna Sundling. Miesten voiton nappasi Ansgar Evensen.