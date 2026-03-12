Oscareissa joidenkin ehdokkaiden osalta riittää pelkkä ehdokkuus, että kotiin ei tarvitse lähteä tyhjin käsin. Katso lahjakassien esittely videolta!
Kaikki Oscar-ehdokkaat näyttelijöitä ja ohjaajia palkitsevissa kategorioissa saavat noin 350 000 dollarin, eli noin 302 000 euron lahjakassit. Asiasta kertoo muun muassa Reuters.
Oscar-palkinnot myöntävä elokuva-akatemia ei kuitenkaan liity mitenkään lahjakasseihin, vaan niitä jakaa ulkopuolinen Distinctive Assets -mainostoimisto.
Lahjakassit pitävät sisällään luksustuotteita mutta myös "budjettiystävällisiä" asioita, kuten välipaloja, mainostoimiston johtaja Lash Fary esittelee Reutersille.
– Tarkoituksemme on nostaa esiin pieniä, naisten perustamia ja vähemmistöjen edustajien omistamia yrityksiä, Fary sanoo.
Kallein lahjoista on arviolta 150 000 dollarin arvoinen sisustus- ja remontointipaketti. Mukana on myös 65 000 dollarin arvoinen lomamatka Ibizalle.
Lahjoittajien joukossa on lisäksi luksushuviloita Suomessa vuokraava Hideout Villas, joka tarjoaa ehdokkaille elämyksen pohjolassa.