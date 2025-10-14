Työelämää 30 vuotta tutkinut Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen kertoo, miksi ihminen uupuu nykyään työssään.

Aivan liian moni uupuu työssään. Jopa joka neljäs oireilee ja vakavasti sairastuneiden määrää ei oikeastaan tarkalleen edes tiedetä.

– Vakava työuupumus tarkoittaa, että ihminen siltä osin menettää työkykynsä. Sillä lailla se täyttää sairauden tunnusmerkit, tutkimusprofessori Jari Hakanen huomauttaa Huomenta Suomessa.

Miksi työuupumusta pidetään eräänlaisena "kakkosdiagnoosina", entä miksi sitä ei haluta medikalisoida? Katso haastattelu kokonaisuudessaan yllä olevalta videolta.

Työuupumus on nimensä mukaan työperäistä, eli työ uuvuttaa ja vie ihmisen voimavarat, mutta se ei kuitenkaan ole virallisesti sairaus.

Työssä uupunutta hoidetaan yleensä masennus-, ahdistus-, tai muulla vastaavalla sairausdiagnoosilla.

– Minusta oli todella outoa, että sain diagnoosin vakavasta masennuksesta, vaikka tiesin täysin, etten ole masentunut, aiemmin jo masennuskauden läpikäynyt tietokirjailija ja toimittaja Tuomas "Tunna" Milonoff kertoo omasta uupumiskokemuksestaan.

Väärissä tai vähän sinnepäin annetuissa diagnooseissa on se varjopuoli, että ne jäävät jälkikäteen ihmisen tietoihin kummittelemaan.

– Sinne jää tietoihin se, että olet ollut joskus vakavasti masentunut, kun et ole ollut. Se ei tunnu reilulta, Milonoff pohtii.

Uupumuksestaan kertonut Tunna Milonoff haluaa muutoksen työelämään. Juttu jatkuu videon alla.

7:23 Tunna Milonoff uupui työssään ja koki siitä häpeää. Hän painottaa nyt muutoksen tarvetta nykyajan tiukassa työkulttuurissa.

Millainen on huono työpaikka?

Nykyisessä työelämässä on runsaasti toimimattomia tietojärjestelmiä, uudenlaisia seurantasysteemejä ja byrokraattisia koukeroita, jotka pahimmillaan estävät ihmistä tekemästä työtään hyvin.

– Työ on monella tapaa aikapaineista ja kiireistä, jatkuvasta ylisuoriutumisen pakosta ja tarpeesta johtuvaa, Hakanen kuvailee tilannetta, joka voi johtaa pitkittyessään uupumukseen.

Työelämää 30 vuotta tutkinut Hakanen huomauttaa, että hyvään esimiestyöhön ja johtamiseen kuuluu se, että työilmapiirin ja työskentelyn ongelmat tunnistetaan ennen kuin ne pääsevät kehittymään liian pitkälle.

Perinteisesti on ajateltu, että ylitunnolliset ja liian vahvan velvollisuudentunteen omaavat työntekijät uupuvat herkimmin.

– Vahvin tutkimusnäyttö on kuitenkin niistä huonoista työoloista, jotka ihmisiä uuvuttavat, Hakanen paljastaa.