Harri Gustafsberg käsittelee huoliajattelua ja sen vaikutuksia ihmismieleen.

Poliisin valmiusyksikkö Karhussa yli 20 vuotta toiminut Harri Gustafsberg on psykofilosofian tohtori ja tietokirjailija. Hän on tutkinut mielen suorituskykyä ja selvittänyt avaimia tasapainoiseen elämään ja mielen hallintaan.

Hän on kirjoittanut aiheesta tietokirjan 10 askelta mielen mestaruuteen (Otava, 2025).

Moni varmasti tunnistaa tilanteen, jossa mieli alkaa täyttyä erilaisista murheista. Murheet ja suru voivat liittyä niin läheisiin, omaan terveyteen kuin myös työhön ja jaksamiseen. Toiset ovat taipuvaisia huolehtimaan vähän kaikesta kaiken aikaa.

– Aivoissa on eräänlainen selviytymismekanismi, joka pyrkii poimimaan kaiken datan, käyttää sitä selviytymiseen ja yrittää ennakoida tulevaa, Gustafsberg kertoo Huomenta Suomessa.

Gustafsbergin mukaan huolestumisen prosessi itsessään on sinällään hyvin luonnollista, eikä siitä kannata pyrkiä täysin eroon. Erilaiset muutostekijät kuuluvat elämään ja joskus mielenpäällä voi olla apeaksi vetäviä asioita tai stressaavia ajatuksia.

– Elämän luonteeseen kuuluu, että meillä on kaiken maailman haasteita, jos odotukset ja toiveet eivät täyty, Gustafsberg kertoo.