Ässien ja joukkueen konkarihyökkääjän Jan-Mikael Järvisen vireet ovat olleet viime viikkoina rajusti kadoksissa.

Vielä syksyllä Ässät oli yksi SM-liigan vahvavireisimmistä joukkueista ja joukkue keikkui jopa koko sarjan kärkipaikalla.

Syksyn vaihtuessa talveen ja talven kevääseen, on Ässät valahtanut sarjataulukossa kahdeksanneksi. Ja mikä huolestuttavinta, joukkue on 20 viime ottelun kuntopuntarissa vasta 12:s.

– Tiputus on ollut aika kova. Jos jollain joukkueella on ollut tosi kaksijakoinen kausi, niin Ässillä, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi toteaa tuoreessa Liigaviikko-jaksossa.

Ja jos Ässien peli on takunnut, niin on myös joukkueen ykköstähden Jan-Mikael Järvisen. Viime kaudella upeasti jopa Leijonien MM-joukkueeseen yltänyt Järvinen on tehnyt 57 ottelussa 34 pistettä. Vuoden 2026 puolella Järvisen pistetahti on kuitenkin ollut ykkössentteriksi todella karu : 22 peliä, 1+5=6 tehopistettä.

– Ässät ja Järvinen ovat menneet vähän käsi kädessä. Kun vaikeudet alkoivat henkilökohtaisesti jäällä, niin alkoi myös Porin Ässillä. Muutos on ollut niin totaalinen. Hän on ollut iso pelillinen liideri. Päävalmentaja on välillä joutunut laittamaan jopa kakkoskentän sentteriksi ja sitä kautta hakea uutta tulemista, Kivi sanoo.