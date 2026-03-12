Lopella asuva Asko etsii rakkautta Maajussille morsian -ohjelmassa.
Maajussille morsian -ohjelman 19. kaudella tavataan kahdeksan 20–47-vuotiasta maajussia hevos-, vilja-, maito- ja luomuvihannestiloilta. Mukana on miehiä ja naisia, joilla on yhteinen toive: löytää kumppani jakamaan niin arki kuin unelmat.
Yksi uusista maajusseista on Asko, 47.
Lopella asuva Asko on ollut maanviljelijä miltei koko ikänsä. Hän on kolmannen sukupolven isäntä tilalla, jota hän on pyörittänyt vuodesta 2007. Tilan nykyinen tuotantosuunta on perunanviljely, vilja ja kumina.
Asko on ollut aiemmin naimisissa, mutta liitto päättyi eroon. Avioeron jälkeen miehellä on ollut muutama lyhyempi suhde, ja nyt hän on ollut sinkkuna noin vuoden päivät.
Ajatus Maajussille morsian -ohjelmaan hakemisesta oli pyörinyt Askon mielessä, ja hän mainitsi asiasta ystävilleen erään illanvieton yhteydessä. Ystävät eivät aikailleet, vaan tarttuivat oitis tuumasta toimeen.
– He totesivat, että nyt tehdään asialle jotain. He sitten pistivät ilmoituksen menemään, enkä minä sitä enää siinä vaiheessa toppuutellut, Asko kertoo MTV Uutisille.