Maajussi-Askolla on syvällisempi toive tulevalle puolisolleen: "Vaikka käytännön asiat eivät ihan osuisi yhteen..." 0:30 Katso pätkä Askon esittelyvideosta tästä! Julkaistu 12.03.2026 18:05 Alexia Tänav alexia.tanav@mtv.fi Lopella asuva Asko etsii rakkautta Maajussille morsian -ohjelmassa. Maajussille morsian -ohjelman 19. kaudella tavataan kahdeksan 20–47-vuotiasta maajussia hevos-, vilja-, maito- ja luomuvihannestiloilta. Mukana on miehiä ja naisia, joilla on yhteinen toive: löytää kumppani jakamaan niin arki kuin unelmat. Yksi uusista maajusseista on Asko, 47. Lopella asuva Asko on ollut maanviljelijä miltei koko ikänsä. Hän on kolmannen sukupolven isäntä tilalla, jota hän on pyörittänyt vuodesta 2007. Tilan nykyinen tuotantosuunta on perunanviljely, vilja ja kumina. Asko on ollut aiemmin naimisissa, mutta liitto päättyi eroon. Avioeron jälkeen miehellä on ollut muutama lyhyempi suhde, ja nyt hän on ollut sinkkuna noin vuoden päivät. Ajatus Maajussille morsian -ohjelmaan hakemisesta oli pyörinyt Askon mielessä, ja hän mainitsi asiasta ystävilleen erään illanvieton yhteydessä. Ystävät eivät aikailleet, vaan tarttuivat oitis tuumasta toimeen. – He totesivat, että nyt tehdään asialle jotain. He sitten pistivät ilmoituksen menemään, enkä minä sitä enää siinä vaiheessa toppuutellut, Asko kertoo MTV Uutisille.

Askon ajatukset ovat aaltoilleet sen jälkeen, kun hän sai tiedon, että hänet oli valittu mukaan ohjelmaan.

– Välillä on ollut, että voi perhana, mihin sitä tuli lähdettyä, mutta välillä taas on ollut, että hyvä, kun tuli lähdettyä, hän kertoo.

– Kyllähän sitä pitää elämässä tehdä ja kokeilla uusia jänniä juttuja. Elämähän olisi tylsää, jos ei olisi yhtään heittäytymiskykyä. Ei se nyt kauhean pahasti voi tämäkään juttu päättyä, löytyi parisuhdetta tai ei. Ainakin on kokemus, jonka kaltaista ei herkästi tule vastaan, hän jatkaa.

Asko kertaa huvittuneena tuntemuksia, joita hänelle heräsi Maajussille morsian -esittelyjaksosta.

– Omaa videota tuntuu olevan kamala katsoa. Tuntuu niin kauhean jäykältä! Toivottavasti pystyn paikkailemaan sitten tässä ohjelman aikana, hän nauroi.

– Kirjeiden tuloon ei kyllä enää pysty vaikuttamaan. Olisin ehkä pystynyt parempaankin, mutta ehkä kuvauksissa on mahdollista vielä hioa julkisuuskuvaa. Toivottavasti sekin video kuitenkin kirjeitä tuo, hän jatkaa.

Askon tulevaisuuden haaveisiin lukeutuu onnellinen parisuhde. Lisäksi hän toivoo, että vielä jonain päivänä elämässä olisi enemmän vapaa-aikaa – vaikka hän tykkääkin kehittää ja kasvattaa tilaansa.

– Hommista pitäisi osata luopua hyvissä ajoin. Työ ei kuitenkaan ole koko elämä, pitää olla jotain muutakin.

Asko on viime aikoina pohtinut paljon sitä, millaisen kumppanin hän toivoisi löytävänsä rinnalleen. Hänen mukaansa on helppo sanoa, että tuleva puoliso voisi olla huumorintajuinen, viihtyisi maalla ja tuntisi maatilan työhommat, mutta loppuviimein taustalla kytee kuitenkin syvällisempi toive.

– Vaikka käytännön asiat eivät ihan osuisi yhteen, eli vaikkapa harrastukset eivät olisi samanlaiset, niin jonkin isomman asian pitäisi osua kohdilleen. Jonkin, mitä ei osaa ehkä sanoin kuvaillakaan. Jotkut käytännön asiat voivat tuntua paljon merkityksettömämmiltä, jos homma muuten sujuu yhteen, hän pohtii.

