Nato on ennennäkemättömässä tilanteessa, mutta sen pitäisi toimia Euroopalle herätyksenä, toteaa presidentti Sauli Niinistö Asian ytimessä -ohjelmassa.

Vaikka 12 vuoden presidenttiajan aikana näkee ja kuulee kaikenlaista, Sauli Niinistöstä tuntuu käsittämättömältä mahdollisuus, että toinen Nato-maa voisi käyttää sotilaallista voimaa liittolaistaan vastaan.

– Kaikenlaista tietenkin mielikuvitus tuottaa, mutta ihan näin pitkälle ei kukaan osannut arvioida.

Tanskan ja Grönlannin ulkoministerit tapasivat keskiviikkona Washingtonissa Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubiota sekä varapresidentti J. D. Vancea.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut, että haluaa Grönlannin tavalla tai toisella. Trump sanoo, että Grönlannin hallitseminen on välttämätöntä Yhdysvalloissa kehitteillä olevan ohjuspuolustusjärjestelmän takia.

Niinistö pohtii, kuinka paljon kyse on loppujen lopuksi liikkumavaran luomisesta.

Mikä on Grönlannin kohtalo, ryhdistäytyykö Eurooppa, mitä tekee Trump? Presidentti Sauli Niinistö arvioi turvallisuustilannetta Asian ytimessä -ohjelmassa – katso koko jakso MTV Katsomosta.

– Eli hän antaa kuvan, että aseellinen väliintulo on mahdollinen, välillä ehkä lieventäen sitä ja hakee välimaaston mahdollisuutta edetä. Eräs tällainen oli [ehdotus] ostaa Grönlanti Grönlannin ihmisiltä.

– Joku kuvaa sitä bazaaritoiminnaksi: hinta ensin korkealle ja siitä sitten puolittamalla tuntuu halvalta kalliskin hinta.

Euroopan tulevaisuus pelissä

Grönlannin kohdalla pelissä on kuitenkin pohjolan ja koko Euroopan turvallisuusarkkitehtuuri.

– Mutta miten käy jalkapallojoukkueen, jos hyökkääjät alkavatkin potkia omaan maaliin?

Jos Naton vahvin jäsen käy heikomman liittolaisen kimppuun, ollaan täysin ennennäkemättömässä tilanteessa.

– Ei se minusta saa tarkoittaa Naton päättymistä. Hyvä, otetaan sitten Nato eurooppalaisiin käsiin.

– Tai pyritään jollakin tavalla, mikä voi olla kyllä vähän keinotekoinen ratkaisu, kuluttamaan aikaa siinä toivossa, että Yhdysvalloissa tapahtuu muutos.

3:15 Katso myös: Miten Trump on muuttunut toisella presidenttikaudellaan, Sauli Niinistö?

Niinistö muistuttaa, että kyse ei ole pelkästään Grönlannista.

– Riippumatta miten Grönlannissa käy, Euroopalla on sylissä oma ongelmansa. Se johtuu tuudittautumisesta Yhdysvaltojen täyteen tukeen.

– Vuosikymmeniä on Yhdysvalloista kuulunut, hieman kohteliaammin vain, että ottakaa nyt vastuuta itsestännekin.

Niinistön mukaan nyt on vakavasti pohdittava Euroopan turvallisuutta. Jos Yhdysvallat hyökkäisi Grönlantiin, olisi koetuksella myös eurooppalainen Lissabon-sopimus.

– Silloin meidän EU-jäsenten tulisi auttaa Tanskaa, ja vähän epäilen, ettei siihen tahtoa kovin paljon kuitenkaan olisi.

– Tuolloin ongelma kertaantuu myös Euroopan unionin olemassaoloon. Voiko sellainen yhteisö tai unioni vakuuttaa kansalaisia, ellei se vakuuta takaavansa turvan?

