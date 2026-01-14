



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Risto E. J. Penttilä arvioi Grönlannin kokouksen antia | MTV Uutiset





Risto E. J. Penttilä: Torjuntavoitto Washingtonissa – Tanska ja Grönlanti ostivat aikaa 1:50 Katso myös uutisjuttu: Tanska pitää Washingtonin Grönlanti-neuvotteluja rakentavina. Julkaistu 14.01.2026 22:25 Kati Hyttinen kati.hyttinen@mtv.fi Suomalaisasiantuntijan mukaan keskiviikkoinen Grönlanti-tapaaminen oli Tanskan ja Grönlannin kannalta tilapäinen torjuntavoitto. Tanskan ja Grönlannin ulkoministerit ja Yhdysvaltojen edustajat tapasivat keskiviikkona Washingtonissa. Grönlannin ulkoministeri Vivian Motzfeldt ja Tanskan ulkoministeri Lars Lökke Rasmussen tapasivat Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion sekä varapresidentti J. D. Vancen. Rasmussenin mukaan keskustelut USA:n edustajien kanssa olivat rehelliset ja rakentavat, mutta kaikissa kysymyksissä ei edetty toivotusti. Hän kertoi tiedotustilaisuudessa tapaamisen jälkeen maiden päättäneen muodostaa korkean tason työryhmän, jonka ensimmäinen tapaaminen on lähiviikkoina. Myös Grönlannin ulkoministeri Vivian Motzfeldt korosti tiedotustilaisuudessa sitä, että Grönlanti on valmis jatkamaan keskusteluja ja tekemään yhteistyötä USA:n kanssa. – Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että haluaisimme olla Yhdysvaltojen omistuksessa, hän totesi. 2:33

Katso myös Kymmenen uutisten raportti Kööpenhaminasta.

Oli aihetta pelätä paljon pahempaa

Kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä pitää kokouksen antia odotuksiin nähden hyvänä.

– Oli aihetta pelätä paljon pahempaa. Nyt asia onnistuttiin siirtämään julkisesta keskustelusta työryhmään, ja tällä Tanska ja Grönlanti onnistuivat ostamaan aikaa, Penttilä kommentoi MTV Uutisille.

– Vaikka ei voida sanoa, että laiha sopu on parempi kuin lihava riita, kun ei varsinaista sopua tullut, mutta se, että sovittiin keskustelujen jatkamisesta, oli näissä olosuhteissa melkein parasta, mihin voitiin päästä.

Grönlannin ulkoministeri Vivian Motzfeldt ja Tanskan ulkoministeri Lars Lökke Rasmussen tiedotustilaisuudessa Washingtonissa.AFP / Lehtikuva

Rasmussen mies paikallaan

Penttilä arvelee, että Iranin kriisi saattoi estää tilanteen kärjistymisen julkisuudessa.

– Toinen syy on se, että kyllähän Yhdysvallatkin aidosti haluaisi ratkaista asian mieluummin rakentavasti ja sopimalla kuin suurella riidalla. Haaste on se, että erimielisyydet ovat suuret.

Kolmantena syynä onnistumiselle Penttilä pitää sitä, että Tanska lähetti paikalle oikean ihmisen.

– Ulkoministeri Lars Lökke Rasmussen on selvästi oikea henkilö vetämään neuvotteluja. Hän laskee lämpötilaa ja ottaa huomioon Trumpin huolet.

– Vanhoilla jääkiekkotermeillä ilmaisuna hän pelaa myötäkarvaan, eli pyrkii suuntaamaan hyökkääjän liikkeen pois omalta maalilta eikä lähde aggressiiviseen taklauspeliin. Sitä on ollut vähän liikkeellä Tanskan puolelta tähän mennessä. Mielestäni iso syy siihen, että tämä meni näin hyvin, on siis varmasti siinä, että Lars Lökke Rasmussen hoiti asian hienosti.

Tahtipuikko on Trumpilla

Penttilä veikkaa erimielisyyksien johtuvan siitä, että maat haluaisivat sopia asioita eri pohjalta.

– Kaikesta päättäen Tanska lähtee siitä liikkeelle, että pohjana olisi Tanskan, Grönlannin ja Yhdysvaltain vuonna 1951 solmima sopimus, joka uusittaisiin.

– Näyttää kuitenkin enemmän ja enemmän siltä, että Yhdysvaltain lähtökohtana on vapaa assosiaatiosopimus, joka sillä on Palaun ja Marshallinsaarten kaltaisten mikrovaltioiden kanssa.

Seuraavaksi Penttilä odottaa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ulostuloa asiassa.

– Arvelen, että Yhdysvaltain presidentti ottaa hallinnon sisällä kantaa asiaan sen jälkeen, kun Iranin kriisissä on tehty jonkinlaisia ratkaisuja. Se tulee määrittämään kaikkien eniten sitä, miten edetään.

– Viime kädessä tahtipuikko on presidentti Trumpilla.

Kati Hyttinen MTV Uutiset Kati Hyttinen työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana. Hän tekee töitä MTV Uutisten verkkodeskissä ja Lifestyle-toimituksessa, joissa hän seuraa uutisia ja ilmiöitä. Hän on erikoistunut muun muassa ympäristö-, luonto- ja eläinaiheisiin. Voit lähettää hänelle juttuvinkkejä osoitteessa kati.hyttinen@mtv.fi.