Kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä pitää kokouksen antia odotuksiin nähden hyvänä.
– Oli aihetta pelätä paljon pahempaa. Nyt asia onnistuttiin siirtämään julkisesta keskustelusta työryhmään, ja tällä Tanska ja Grönlanti onnistuivat ostamaan aikaa, Penttilä kommentoi MTV Uutisille.
– Vaikka ei voida sanoa, että laiha sopu on parempi kuin lihava riita, kun ei varsinaista sopua tullut, mutta se, että sovittiin keskustelujen jatkamisesta, oli näissä olosuhteissa melkein parasta, mihin voitiin päästä.
Grönlannin ulkoministeri Vivian Motzfeldt ja Tanskan ulkoministeri Lars Lökke Rasmussen tiedotustilaisuudessa Washingtonissa.AFP / Lehtikuva
Penttilä arvelee, että Iranin kriisi saattoi estää tilanteen kärjistymisen julkisuudessa.
– Toinen syy on se, että kyllähän Yhdysvallatkin aidosti haluaisi ratkaista asian mieluummin rakentavasti ja sopimalla kuin suurella riidalla. Haaste on se, että erimielisyydet ovat suuret.
Kolmantena syynä onnistumiselle Penttilä pitää sitä, että Tanska lähetti paikalle oikean ihmisen.
– Ulkoministeri Lars Lökke Rasmussen on selvästi oikea henkilö vetämään neuvotteluja. Hän laskee lämpötilaa ja ottaa huomioon Trumpin huolet.
– Vanhoilla jääkiekkotermeillä ilmaisuna hän pelaa myötäkarvaan, eli pyrkii suuntaamaan hyökkääjän liikkeen pois omalta maalilta eikä lähde aggressiiviseen taklauspeliin. Sitä on ollut vähän liikkeellä Tanskan puolelta tähän mennessä. Mielestäni iso syy siihen, että tämä meni näin hyvin, on siis varmasti siinä, että Lars Lökke Rasmussen hoiti asian hienosti.
Penttilä veikkaa erimielisyyksien johtuvan siitä, että maat haluaisivat sopia asioita eri pohjalta.
– Kaikesta päättäen Tanska lähtee siitä liikkeelle, että pohjana olisi Tanskan, Grönlannin ja Yhdysvaltain vuonna 1951 solmima sopimus, joka uusittaisiin.
– Näyttää kuitenkin enemmän ja enemmän siltä, että Yhdysvaltain lähtökohtana on vapaa assosiaatiosopimus, joka sillä on Palaun ja Marshallinsaarten kaltaisten mikrovaltioiden kanssa.
Seuraavaksi Penttilä odottaa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ulostuloa asiassa.
– Arvelen, että Yhdysvaltain presidentti ottaa hallinnon sisällä kantaa asiaan sen jälkeen, kun Iranin kriisissä on tehty jonkinlaisia ratkaisuja. Se tulee määrittämään kaikkien eniten sitä, miten edetään.
– Viime kädessä tahtipuikko on presidentti Trumpilla.