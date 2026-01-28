Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi keskiviikkona, että Minneapolisin pormestari Jacob Frey leikkii tulella.
Donald Trump viittasi Truth Social -julkaisussaan Jacob Freyn kommenttiin siitä, ettei kaupunki valvo liittovaltion maahanmuuttolakeja.
Frey kirjoitti tiistaina viestipalvelu X:ssä myös, että kaupunki keskittyy naapuriensa ja katujensa turvallisuuteen.
Trumpin mukaan hänellä ja Freyllä oli ennen pormestarin julkaisua ollut hyvä keskustelu.
Trump on sanonut, että hänen hallintonsa aikoo rauhoittaa Minneapolisin tilannetta hieman. Konservatiivikanava Fox Newsin tiistaina haastatteleman Trumpin mukaan kyseessä ei kuitenkaan ole perääntyminen kaupungista.
– Minusta tämä ei ole perääntyminen. Tämä on pienoinen muutos, Trump sanoi.
Liittovaltion viranomaiset näyttivät yhdysvaltalaismedian mukaan olevan ainakin osittain vetäytymässä Minneapolisista tiistaina.
Kaupungissa tapahtuneet kaksi ampumistapausta ovat nostattaneet voimakasta vastarintaa liittovaltion maahanmuuttoviranomaisia kohtaan.
Lue myös: Dollari heikoimmillaan neljään vuoteen
"Se oli kamalaa"
37-vuotias Alex Pretti kuoli, kun ainakin yksi liittovaltion agentti ampui häntä kiinniottotilanteessa lauantaina.
– Se oli kamalaa, Trump kuvaili tapahtunutta Fox Newsille.
Viranomaisten ampumalla miehellä oli ollut vyötäröllään laillinen ase. Viranomaiset olivat ottaneet mieheltä aseen pois ennen tämän ampumista.
– En pidä siitä, että hän kantoi ladattua asetta ja kahta täyttä lipasta. Se on melko epätavallista, Trump jatkoi.
Tapauksesta jaetun videomateriaalin perusteella mies ei ottanut tapahtuneen aikana asetta esille. Yhdysvalloissa oikeus kantaa ja omistaa aseita kuuluu perustuslain takaamiin perusoikeuksiin.
Lue myös: Kuvat ammutuista Yhdysvaltain kansalaisista heikentävät Trumpia: "Vievät pois valttikortin"
CNN: Liittovaltion viranomaiset keräävät tietoa mielenosoittajista
Yhdysvaltain liittovaltion viranomaiset keräävät keskitettyä tietokantaa kaikista mielenosoittajista ja tarkkailijoista, jotka ovat olleet paikan päällä Minneapolisissa vastustamassa maahanmuuttopoliisi ICE:n ja muiden viranomaisten toimintaa.
Asiasta kertovat uutiskanava CNN:n lähteet.
Liittovaltion viranomaisten sisäisen kirjeenvaihdon mukaan kaupunkiin lähetettyjä agentteja on ohjeistettu "tallentamaan kaikki kuvat, rekisterikilvet, tuntomerkit ja yleiset tiedot hotelleista, agitaattoreista, protestoijista, jne., jotta voimme kerätä sen yhteen keskitettyyn muotoon".
CNN:n mukaan lauantaina kuoliaaksi ammuttu Pretti oli ollut jo aiemminkin tekemisissä liittovaltion agenttien kanssa.
Lähteiden mukaan liittovaltion viranomaiset olivat "taklanneet" Prettin ja murtaneet häneltä kylkiluun vain noin viikkoa ennen kuolettavaa ampumista. Taklauksen kerrotaan tapahtuneen tilanteessa, jossa Pretti oli protestoimassa toisten ihmisten kiinniottoa.
Sisäisen turvallisuuden ministeriö DHS kiisti CNN:lle, että sillä olisi tietoa tällaisesta tilanteesta.