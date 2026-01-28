Liittovaltion viranomaiset ovat koonneet Minneapolisin mielenosoittajista salaisen tietokannan, kertovat CNN:n lähteet.

Yhdysvaltain liittovaltion viranomaiset keräävät keskitettyä tietokantaa kaikista mielenosoittajista ja tarkkailijoista, jotka ovat olleet paikan päällä Minneapolisissa vastustamassa maahanmuuttopoliisi ICE:n ja muiden viranomaisten toimintaa.

Asiasta kertovat uutiskanava CNN:n lähteet, joista käy myös ilmi, että kuoliaaksi tässä kuussa ammuttu mies Alex Pretti oli ollut jo aiemminkin tekemisissä liittovaltion agenttien kanssa.

CNN:n mukaan liittovaltion viranomaiset olivat taklanneet Prettin ja murtaneet häneltä kylkiluun vain noin viikkoa ennen ampumista, jossa hän sai surmansa.