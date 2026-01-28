Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen on jatkunut valuuttamarkkinoilla. Euro on vahvistunut.

Euron kurssi kävi keskiviikkona yli 1,20 dollarissa, mutta laski sen jälkeen niukasti rajan alle.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kommentoi kurssikehitystä tiistaina sanoen, ettei dollari hänen mielestään ole heikentynyt liikaa. Trumpin mukaan dollarilla menee "erinomaisesti".

Presidentti antoi myös ymmärtää, että hän voisi halutessaan ohjata valuuttakursseja.

– Minä voisin saada sen menemään ylös tai alas kuin jojon, Trump ilmoitti.

Lausunto antoi dollarin heikentymiselle lisävauhtia.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan markkinoilla virisi odotuksia, että edessä saattaa olla pitempi heikkenemisen jakso. Samalla myös kulta jatkoi kallistumistaan ja päätyi yli 5 200 dollariin unssilta.

Trump on monesti moittinut muun muassa Kiinaa ja Japania valuuttojensa devalvoimisesta viennin kasvattamiseksi ja toisti syytöksensä myös tiistaina.

Dollari on nyt heikoimmillaan neljään vuoteen.

Dollarin heikentyminen kasvattaa ostovoimaa euroalueella. Suuri osa euroalueelle tulevasta energia- ja raaka-ainetuonnista hinnoitellaan dollareissa.

Samalla kuitenkin euroalueen vientitulot heikkenevät ja eurooppalaisten tuotteiden kilpailukyky heikkenee dollarialueella.

Lähes tasoissa vuosi sitten

Dollarin ja euron suhde on vaihdellut viime vuosina voimakkaasti. Halvimmillaan dollari oli euron suhteen vuonna 2008, kun Yhdysvalloissa puhkesi finanssikriisin laukaissut asuntolainakupla. Tuolloin eurolla sai 1,60 dollaria.

Vuosi sitten dollari ja euro olivat lähes tasoissa. Silloin spekuloitiin, että Trumpin tullit antaisivat vauhtia inflaatiolle Yhdysvalloissa ja sysäisivät korot nousuun.

Trumpin toisen kauden aikana euro on kuitenkin vahvistunut jo 15 prosenttia dollaria vastaan.

Kehitystä ovat vahvistaneet Yhdysvaltojen arvaamaton ulkopolitiikka, tulliuhkailut ja Trumpin yritykset ohjailla keskuspankki Fedin ohjauskorkopäätöksiä.

Parhaillaan markkinoilla viriää huolta uudesta hallinnon sulusta, kun Minnesotan tapahtumat kärjistävät poliittista vastakkainasettelua kongressissa.

Lue myös: