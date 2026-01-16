Donald Trump heitti ilmoille ällistyttävän kommentin tulevista välivaaleista.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi Reutersin haastattelussa, että hän on mielestään saavuttanut presidenttikautensa aikana niin paljon, että "kun asiaa ajattelee, meidän ei pitäisi edes järjestää vaaleja".

Trump viittasi kommentillaan kongressin välivaaleihin, jotka Yhdysvalloissa on määrä pitää tänä vuonna.

Reuters haastatteli Trumpia Valkoisessa talossa keskiviikkona. Aiheesta uutisoi myös The Independent.

Perinteisesti presidenttikauden puolivälissä pidettävissä välivaaleissa valitaan kaikki kongressin alahuoneen eli edustajainhuoneen edustajat sekä kolmannes senaattoreista kongressin ylähuoneeseen eli senaattiin.