Donald Trump uhkaa käyttää kapinalakia, jos "korruptoituneet minnesotalaispoliitikot" eivät saa maahanmuuttopoliisia vastustavia mielenosoituksia päättymään.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo harkitsevansa Yhdysvaltain kapinalain käyttämistä Minnesotan mielenosoitusten tukahduttamiseen.
Trump vaatii torstaina Truth Social -sivustollaan "korruptoituneita minnesotalaispoliitikkoja" pysäyttämään maahanmuuttopoliisi ICE:n toimintaa vastustavat mielenosoittajat.
Trump kutsui mielenosoittajia viestissään ammattimaisiksi agitaattoreiksi ja kapinallisiksi sekä väitti heidän hyökkäävän ICE:n henkilöstöä vastaan.
Hän uhkasi panna lopun mielenosoituksille kapinalain avulla, jos minnesotalaispoliitikot eivät saa niitä lopetettua.
Vuoden 1807 kapinalaki antaa presidentille valtuudet käyttää Yhdysvaltain asevoimien joukkoja maan sisällä ja ottaa liittovaltion hallintaan kansalliskaartin joukkoja tietyissä olosuhteissa.
Lain määrittelemiä käyttötarkoituksia joukoille ovat muun muassa kapinan tai kansalaislevottomuuksien tukahduttaminen.
Minnesotan osavaltio kertoi tällä viikolla haastavansa Trumpin hallinnon oikeuteen liittovaltion maahanmuuttotoimien vuoksi.
Maan hallinto on lähettänyt satoja liittovaltion agentteja lisää Minneapolisiin sen jälkeen, kun ICE:n edustaja ampui naisen kuoliaaksi kaupungissa viime viikolla.
Lue myös: Minnesotan osavaltio haastaa Trumpin hallinnon oikeuteen maahanmuuttotoimien vuoksi
Kapinalakia ei ole käytetty vuosikymmeniin
Trump korosti viestissään, että monet presidentit ovat käyttäneet kapinalain antamia valtuuksia.
Viime vuosikymmeninä presidentit eivät ole kuitenkaan käyttäneet kapinalakia.
Newyorkilaisen Brennan Center for Justice -instituutin mukaan kapinalain valtuuksia on käytetty yhteensä 30:ssä eri kriisissä.
Yhdysvaltain presidenttinä on toiminut 45 ihmistä, joista vain kolmasosa on vedonnut vuoden 1807 kapinalain valtuuksiin.
Edellisen kerran kapinalakia on käytetty vuonna 1992, jolloin presidentti George H. W. Bush käytti lain valtuuksia Kalifornian kuvernöörin pyydettyä apua Los Angelesin mellakoiden taltuttamiseen.
Trump on jo aiemmin väläyttänyt kapinalain käyttöä myös pyrkimyksissään lähettää kansalliskaartin joukkoja demokraattijohtoisiin kaupunkeihin.
Trump on kohdannut laillisia vastoinkäymisiä pyrkimyksissään jalkauttaa kansalliskaartin joukkoja ilman kapinalain valtuuksia. Monet oikeusasteet ovat rajoittaneet tai estäneet Trumpin toimia jalkauttaa kansalliskaartia.