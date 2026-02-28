Lähi-idän iskut näkyvät Libanonissa muun muassa huoltoasemilla, kertoo Beirutissa oleva tutkija Susanne Dahlgren.

Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäys Iraniin ja Iranin vastaiskut eri puolille Lähi-itää näkyvät Suomen Lähi-idän instituutin johtajan Susanne Dahlgrenin mukaan Libanonissa muun muassa jonoina bensatankeille.

– Väki on täällä odottavalla kannalla, koska sota on aamupäivän aikana eskaloitunut aika huomattavasti. Bensa-asemilla on isot jonot, koska pelätään sitä, että öljyntoimitukset kärsivät, mikäli Iran tekee niin kuin on uhannut, eli sulkee Hormuzinsalmen, Dahlgren kertoi iltapäivällä MTV Uutisille Libanonin pääkaupungista Beirutista.

Libanonin pääkaupungissa Beirutissa muodostui pitkiä jonoja huoltoasemille Yhdysvaltojen ja Israelin Iraniin kohdistamien iskujen ja niiden jälkeisten vastatoimien jälkeen.STELLA Pictures / ddp

Dahlgrenin mukaan jatko riippuu Israelin ja Yhdysvaltojen tavoitteista ja siitä, miten Iran vastaa iskuihin.

– Nyt odotetaan malttia jokaisesta alueen muusta maasta, että [konflikti] ei laajene tästä ja että tähän ei tule muita maita mukaan. Libanonin kohdalla mielenkiintoinen kysymys on tietenkin se, mitä tekee Iranin läheinen liittolainen Hizbollah.

Israel, Saudi-Arabia, Yhdysvallat ja Kanada luokittelevat Hizbollahin terroristijärjestöksi.

– Toistaiseksi täällä ollaan aika vakuuttuneet siitä, että Hizbollah ei tule osallistumaan tähän sotaan.

Konfliktin vaikutukset maailman öljyliikenteeseen voivat vaikuttaa Yhdysvaltain haluun lopettaa iskut.

– Iranista kulkee huomattava osa maapallon öljykuljetuksista ja Hormuzinsalmen sulkeminen tulee vaikuttamaan öljyn hintaan kaikkialla. Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille merkittävä asia on se, miten amerikkalaiset bensapumpulla kokevat hänen hallintonsa toimet, Dahlgren kommentoi.

– Sanoisin, että Yhdysvalloista tulee painetta Trumpia kohtaan päättää aika nopeasti tällainen hyökkäyssota.

"Ilmaiskut eivät ole oikea tie"

Dahlgren sanoi STT:lle, että Iranin hallinnosta tuskin päästään eroon ilmaiskuilla.

Hän pitää tätä valitettavana, koska autoritäärinen hallinto pitää kansaa pakkopaidassa.

Tästä huolimatta Dahlgren nostaa esiin myös, että on kansainvälisen oikeuden vastaista hyökätä maahan, joka ei ole provosoinut hyökkäystä.

Sekä Donald Trump että Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu ovat kutsuneet iranilaisia kaatamaan maan hallintoa.

Dahlgren sanoo, että Iranin ulkopuolelta löytyy hyvin paljon niitä, jotka kannattavat iskuja Iraniin, mutta Iran ei ole maa, jossa valta voitaisiin vaihtaa ilmaiskujen avulla. Yhteiskunta on hyvin militarisoitunut.

Hän sanoo, että joidenkin arvioiden mukaan ainakin 20 prosenttia iranilaisista tukee nykyistä hallintoa.

– Sekin tarkoittaa jo melkein kahtakymmentä miljoonaa ihmistä.

Khamenein kuolema voisi provosoida

Iran on ollut Dahlgrenin mukaan äärimmäisen varautunut iskuihin. Johtajille on nimetty jopa neljä seuraajakandidaattia. Jos johtaja kuolee, seuraava ottaa tehtävät haltuunsa.

Jos vallankumouskaartin johtajia on tapettu, se ei Dahlgrenin mukaan horjuta hallintoa.

Sen sijaan jos Iranin ylin johtaja ajatollah Ali Khamenei tapetaan, vaikutukset voivat levitä laajalle. Khamenei on uskonnollinen johtaja, jolla on shiialaisia seuraajia ympäri maailman.

– Hänellä on seuraajia, jotka saattavat ryhtyä yksittäisiin väkivallantekoihin niissä maissa, joissa he asuvat.