



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Luisuuko Yhdysvallat kohti sisällissotaa? "Merkit ovat jo otsikoissa eivätkä vain mielikuvituksessa" 10:36 Mikä tekee Yhdysvalloista murenevan maan, Iida Tikka? Julkaistu 31 minuuttia sitten Piia Turunen piia.turunen@mtv.fi Yhdysvaltoja syvällisesti tunteva toimittaja Iida Tikka näkee maan nykytilassa huolestuttavia piirteitä, joista osa on tuttuja Suomen itänaapurista. Iida Tikka tunnetaan muun muassa Yle Uutisten aiempana Yhdysvaltain-kirjeenvaihtajana sekä Yhdysvaltoja käsittelevästä Mureneva maa -podcastista. Hänen näkemyksensä on, että Yhdysvalloissa tapahtuu yhä enemmän sisäistä eriytymistä. – Jo vuosia on nähty kehitys, miten vaikkapa rannikkojen isot kaupungit ovat hirvittävän erilaisia kuin se sydänmaa. Ja miten poliittiset polarisaatiot eri alueilla ovat ruvenneet vaikuttamaan siihen, että ihmisten ajatukset ovat vain tosi kaukana toisistaan, Tikka kuvaili Huomenta Suomessa tiistaina.





Kiertäessään Yhdysvaltoja Tikka kertoo huomanneensa kansan syvissä riveissä vahvaa epäluottamusta ja turhautumista.

– Nyt eletään sellaista kautta, jossa aidosti vähän – en halua käyttää sanaa taistella, mutta todella väännetään – siitä, että mikä tämän maan suunta on. Vastakkain on tosi erilaisia ajatuksia ja tosi eroavia näkökulmia.

Juontaja Ivan Puopolo toi lähetyksessä esiin, että kaikkein hurjimmissa skenaarioissa povataan, että maahan syttyisi kohta sisällissota. Onko sellaisesta mitään merkkejä?

– Ei tavallaan tarvitse kysyä, nähdäänkö merkkejä, kun me nähdään merkkejä. Siellä on ollut poliittista väkivaltaa tänä vuonna ja viime vuonna. Että merkit ovat kyllä jo uutisotsikoissa eikä vain mielikuvituksessa, Tikka vastaa.

Tikan mukaan osa turvallisuussektoria tuntevista paikallisista alkaa olla hyvin huolissaan polarisoitumisesta.

– Mutta kysymys siitä, että kuinka paljon tämä voi laajeta tai voiko tulla jotain erilaista ryhmittymien välistä kahakkaa, niin se riippuu tosi paljon ihan siitä, miten Yhdysvaltain hallinnon turvallisuuselimet toimivat.

"Demokratian kuolinisku"

Tikka on toiminut aiemmin myös MTV Uutisten Venäjän-kirjeenvaihtajana vuosina 2015–2017. Maat ovat systeemeiltään hyvin erilaisia: Venäjää johdetaan täysin Kremlistä käsin, kun taas Yhdysvalloissa osavaltiot toimivat melko itsenäisesti. Jälkimmäisessä itsenäisyys on mahdollistanut paikallisesti toimivan politiikan jatkamisen samantyylisenä presidentistä riippumatta.

– Nyt tietenkin nähdään, että kansalliskaartin käyttö, jota Trump on nyt harrastanut, pyrkii vähän murentamaan tätä federalismia.

Tikka kertoo myös alkaneensa havaita venäläisten ja haastattelemiensa tavallisten amerikkalaisten välillä jotakin samaa.

– Olen [viime vuosina] huomannut sellaisena huolestuttavana yhtäläisyytenä, miten lakonisesti tai kyynisesti myös amerikkalaiset ovat pikkuhiljaa alkaneet puhua, Tikka sanoo.

– Eli sellainen ajatus, että "mikään ei kuitenkaan muutu" ja "mihinkään ei kuitenkaan voi vaikuttaa", se on tavallaan oikeasti demokratian kuolinisku. Ja sitä kuulee nykyään Yhdysvalloissa enemmän kuin silloin, kun muutin sinne seitsemän vuotta sitten, Tikka kuvailee.