Yhdysvaltoja syvällisesti tunteva toimittaja Iida Tikka näkee maan nykytilassa huolestuttavia piirteitä, joista osa on tuttuja Suomen itänaapurista.
Iida Tikka tunnetaan muun muassa Yle Uutisten aiempana Yhdysvaltain-kirjeenvaihtajana sekä Yhdysvaltoja käsittelevästä Mureneva maa -podcastista. Hänen näkemyksensä on, että Yhdysvalloissa tapahtuu yhä enemmän sisäistä eriytymistä.
– Jo vuosia on nähty kehitys, miten vaikkapa rannikkojen isot kaupungit ovat hirvittävän erilaisia kuin se sydänmaa. Ja miten poliittiset polarisaatiot eri alueilla ovat ruvenneet vaikuttamaan siihen, että ihmisten ajatukset ovat vain tosi kaukana toisistaan, Tikka kuvaili Huomenta Suomessa tiistaina.